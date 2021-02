मिया खलीफा के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन, पोर्न स्टार बोलीं- किसानों के साथ रहूंगी

लेबनानी-अमेरिकी पूर्व एडल्ट स्टार मिया खलीफा ने हाल ही में भारत में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किया था. मिया के ट्वीट के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. कई लोगों ने उन्हें भारत के मुद्दों पर ना बोलने की सलाह भी दे डाली. इसके अलावा यूनाइटेड हिन्दू फ्रंट नाम के एक ग्रुप ने गुरूवार को दिल्ली में मिया खलीफा सहित अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना और टीनएज क्लाइमेट चेंज कैंपेनर ग्रेटा थन्बर्ग के खिलाफ प्रदर्शन किया.

मिया खलीफा के खिलाफ हुआ था प्रदर्शन

प्रदर्शन के वीडियो पर ध्यान दिया जाए तो प्रदर्शनकारियों ने मिया खलीफा के नाम के पोस्टर अपने हाथों में ले रखे हैं. इसमें लिखा है Miya Khalifa Regains Consciousness. खबरों की मानें तो यूनाइटेड हिन्दू फ्रंट का इस स्लोगन से मतलब था मिया खलीफा होश में आओ. अब मिया खलीफा ने इस प्रोटेस्ट का जवाब भी दे दिया है.

एडल्ट स्टार ने दिया करारा जवाब

मिया अक्सर सामाजिक मुद्दों पर बोलती हैं. वह कभी भी इन घटनाओं पर बोलने से नहीं कतराती. उन्होंने यूनाइटेड हिन्दू फ्रंट के प्रदर्शनकारियों की फोटो शेयर करते हुए लिखा, ''मैं इस बात की पुष्टि कर रही हूं कि मुझे होश आ गया है और मैं आपकी चिंता के लिए शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, जो कि अनावश्यक थी. वैसे मैं अभी भी किसानों के साथ खड़ी हूं.''

Confirming I have in fact regained consciousness, and would like to thank you for your concern, albeit unnecessary. Still standing with the farmers, though ♥️ pic.twitter.com/ttZnYeVLRP — Mia K. (@miakhalifa) February 4, 2021

यूजर के तंज पर बोली थीं मिया

बता दें कि इससे पहले भी मिया खलीफा ट्विटर पर ट्रोल्स को जवाब दिया था. कुछ दिन पहले मिया के ट्वीट पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा था, 'आपके पूर्वजों को आप पर कितना गर्व होगा.' इस पर मिया ने उन्हें जवाब देते हुए लिखा था, 'यह तुम्हारे तंज कसने का तरीका है. लेकिन ठीक है मैं अपनी मातृभूमि के रेड क्रॉस संगठन को कुछ और धन दान करने जा रही हूं, हो सकता है कि मेरे पूर्वज अब थोड़ा और आराम कर लें.'

You meant this backhandedly, but brb I’m gonna go donate some more money to my homeland’s Red Cross organization, maybe my ancestors will rest a little better now. https://t.co/BtzDrJLP8T pic.twitter.com/h52VVQRrsR — Mia K. (@miakhalifa) February 3, 2021

किसानों का किया था समर्थन

दो दिन पहले मिया खलीफा ने किसानों के प्रदर्शन को लेकर दो ट्वीट किए थे. उन्होंने अपने ट्वीट में मानवाधिकार का मुद्दा उठाया था और लिखा था, 'मानवाधिकार उल्लंघन में ये सब क्या हो रहा है? नई दिल्ली के आसपास इंटरनेट काट दिया गया है.' खलीफा का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और इसी के चलते वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गईं.

“Paid actors,” huh? Quite the casting director, I hope they’re not overlooked during awards season. I stand with the farmers. #FarmersProtest pic.twitter.com/moONj03tN0 — Mia K. (@miakhalifa) February 3, 2021

What in the human rights violations is going on?! They cut the internet around New Delhi?! #FarmersProtest pic.twitter.com/a5ml1P2ikU — Mia K. (@miakhalifa) February 3, 2021

उन्होंने इसके बाद एक अन्य ट्वीट में लिखा, 'मैं किसानों के साथ खड़ी हूं.' उन्होंने अपने दोनों ट्वीट के साथ फोटो भी शेयर किए थे. पहले ट्वीट के साथ जो फोटो शेयर की है उसमें प्रदर्शनकारियों के हाथों में एक पोस्टर था, जिसमें लिखा है, 'किसानों को मारना बंद करो.' खलीफा के इस ट्वीट पर काफी लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी.