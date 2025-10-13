scorecardresearch
 

बुरे वक्त से गुजर रहे थे सौरभ शुक्ला, रणबीर से मुलाकात ने बदली किस्मत, बोले- मैंने उससे सीखा...

'जॉली एलएलबी 3' के एक्टर सौरभ शुक्ला का कहना है कि साल 2012 में फिल्म 'बर्फी' के वक्त वो रणबीर कपूर से मिले थे, जिन्होंने बड़े अनोखे तरीके से उनकी जिंदगी में एक बेहद जरूरी बदलाव किया.

रणबीर कपूर के बारे में क्या बोले सौरभ शुक्ला (Photo: Instagram @ranbir__kapoor82)
रणबीर कपूर के बारे में क्या बोले सौरभ शुक्ला (Photo: Instagram @ranbir__kapoor82)

एक्टर सौरभ शुक्ला इन दिनों बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा आर्टिस्ट में से एक हैं. उन्हें लगभग हर तीसरी या चौथी फिल्म में काम करते देखा जा रहा है. कुछ समय पहले आई अक्षय कुमार-अरशद वारसी की 'जॉली एलएलबी 3' बॉक्स ऑफिस पर सफल हुई थी, जिसमें एक्टर का काम सभी को पसंद आया था. आज वो अपने काम में सफल हैं, लेकिन एक वक्त था जब उन्हें कुछ खास काम नहीं मिल रहा था.

कैसे सौरभ शुक्ला को मिली रणबीर कपूर की फिल्म 'बर्फी'?

सौरभ शुक्ला बॉलीवुड में लगभग 30 सालों से हैं. इस बीच उन्होंने कई फिल्मों में काम किया. लेकिन एक वक्त था जब वो सिर्फ छोटे रोल्स तक सीमित रह गए थे. एक्टर ने हाल ही में न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में बताया कि वो अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, जब उन्हें रणबीर कपूर स्टारर फिल्म 'बर्फी' ऑफर हुई थी. 

एक्टर ने रणबीर की फिल्म में काम करने पर कहा, 'जब जिंदगी के सबसे कमजोर पलों से मैं गुजर रहा था, तब मुझे अनुराग बसु ने फिल्म बर्फी ऑफर की थी. मैं तब तक बहुत परेशान हो गया था क्योंकि लोग मुझे कहते थे कि आप बड़े अच्छे एक्टर हैं. लेकिन जब रोल भेजते थे, तो वो कैमियो होता था. यानी एक दिन की शूटिंग, जिसमें आप क्या ही कर लेंगे? मुझे पैसे भी नहीं मिल रहे थे. तब मैंने कहना शुरू कर दिया था कि मैं एक्टर नहीं हूं, मैं राइटर हूं और अब फिल्म बनाऊंगा.'

सौरभ आगे बताते हैं कि उनके पास जब डायरेक्टर अनुराग बसु आए, तब उन्होंने उनसे अपना रोल पूछा. ये जानने के बाद कि उनका काम फिल्म में नजर आएगा, तभी एक्टर ने फिल्म करने के लिए हामी भरी थी. सौरभ शुक्ला का कहना था कि 'बर्फी' के वक्त तक उनका मन एक्टिंग से उठ चुका था. लेकिन जब वो रणबीर से मिले, तब उनकी सोच में बड़ा बदलाव आया. 

कैसे सौरभ शुक्ला के अंदर बदलाव लाए रणबीर कपूर?

एक्टर सौरभ शुक्ला ने आगे रणबीर को लेकर कहा, 'रणबीर के पास बात करने के लिए बहुत कुछ होता था. मुझे उसके साथ बैठने में बड़ा मजा आता था. वो पढ़ा-लिखा आदमी है, उसे हर चीज की जानकारी है. हम दोनों के बीच एक-दूसरे के लिए बड़ी इज्जत थी. जब एक्टिंग करते थे, तो वो कुछ ऐसा करता था जिससे मैं सीखता था. इसलिए उसके कारण मेरी एक्टिंग में दिलचस्पी वापस आई. फिर मैंने सोचना शुरू किया कि हां, एक्टिंग करने में बड़ा मजा आता है. उसके बाद से, मैं लगातार एक्टिंग कर रहा हूं.'

बता दें कि फिल्म 'बर्फी' साल 2012 की सबसे बड़ी फिल्म्स में से एक थी जिसने कई अवॉर्ड्स अपने नाम किए थे. इसमें रणबीर के साथ इलियाना डीक्रूज और प्रियंका चोपड़ा भी शामिल थीं. ये फिल्म इंडिया की तरफ से उस वक्त ऑस्कर्स में भी गई थी. हालांकि, इसके हाथ कुछ हासिल नहीं हुआ था. 

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

