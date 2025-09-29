डायरेक्टर बनने की तैयारी में रणबीर कपूर, बोले- मैं अभी दो आइडिया पर काम कर रहा हूं

रणबीर कपूर ने कन्फर्म किया है कि वो जल्द ही डायरेक्टर की गद्दी संभालते नजर आएंगे. रणबीर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि उनके पास कुछ आइडियाज हैं जिनपर वो काम कर रहे हैं. जल्द ही वो फिल्म बनाने का ट्राय करेंगे और डायरेक्शन संभालेंगे.

रणबीर का पूरा होने जा रहा सपना

रणबीर कपूर ने काफी समय पहले अपनी इच्छा जाहिर करते हुए बताया था कि वो एक्टर तो है हीं, लेकिन डायरेक्टर की गद्दी भी संभालना चाहते हैं. रणबीर को मौका मिला है. एक्टर ने कहा- मैं मरा जा रहा हूं एक फिल्म का डायरेक्ट करने को लेकर. मैंने अभी राइटर्स रूम की शुरुआत की है. मेरे पास अभी दो आइडियाज हैं, जिनपर मैं काम कर रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि वो मुझे इंस्पायर करेंगे.

जल्द ही मैं इनपर काम पुख्ता करना शुरू करूंगा. आने वाले सालों में मैं डायरेक्टर की गद्दी संभालता आप लोगों को जरूर दिखूंगा. अभी के लिए रणबीर काफी सारे प्रोजेक्ट्स में बिजी चल रहे हैं. संजय लीला भंसाली के साथ काम पर रणबीर ने कहा- 'लव एंड वॉर' एक फिल्म है जिसे संजय लीला भंसाली डायरेक्ट कर रहे हैं. मेरे दो फेवरेट एक्टर्स इसमें हैं. विक्की कौशल और मेरी पत्नी आलिया भट्ट.

ये फिल्म वो डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने मुझे हिंदी सिनेमा के बारे में सबकुछ सिखाया है. मुझे जो भी एक्टिंग आती है, संजय सर ने ही मुझे सिखाई है. वो इसमें मास्टर हैं. पिछले 18 सालों से मैं उनके साथ काम कर रहा हूं. और वो आज और बड़े मास्टर हो चुके हैं. तो मैं इस कोलैबोरेशन से काफी खुश भी हूं.

रणबीर के लिए रहाना ने बनाया कार्ड

बर्थडे सेलिब्रेशन के बारे में बात करते हुए रणबीर ने कहा- मेरा बर्थडे काफी अच्छा रहा. मैंने आलिया और राहान के साथ पूरा दिन बिताया. मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि राहा ने मुझे प्रोमिस किया था कि वो मुझे 43 किसेस देगी तो वो मुझे मिले. फिर उसने मेरे लिए एक खूबसूरत सा कार्ड बनाया. जो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे लिए बर्थडे एकदम परफेक्ट रहा.

