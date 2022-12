कभी बॉलीवुड के टॉप के डायरेक्टर रहे राम गोपाल वर्मा अब तेलुगू सिनेमा तक सिमट गए हैं. राम गोपला वर्मा के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी फिल्मों को हिट कराने के लिए किसी भी हद का प्रमोशन कर सकते हैं. जिसकी वजह से राम अक्सर ही किसी ना किसी विवाद का हिस्सा भी बन जाते हैं. हाल ही में ट्विटर पर वायरल हो रहे कुछ फोटोज और वीडियो भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं.

राम गोपाल वर्मा की अजीब हरकत

राम गोपाल वर्मा अपनी आने वाली फिल्म डेंजरस का कुछ इस तरह प्रमोशन कर रहे हैं कि हर कोई हैरान रह गया है. फिल्म की एक्ट्रेस के साथ अजीबो-गरीब हरकत करते हुए राम गोपाल वर्मा की फोटोज और वीडियोज इंटरनेट पर काफी वायरल हो रही हैं.

रामू ने अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए ऐसी हरकत की कि सोशल मीडिया पर डायरेक्टर की जमकर किरकिरी हो रही है. राम गोपाल वर्मा वीडियो में डेंजरस फिल्म की एक्ट्रेस नैना गांगुली को फुट मसाज दे रहे हैं. आप सोचेंगे कि इसमें अजीब क्या है तो बता दें, राम एक्ट्रेस को फुट मसाज मूंह से दे रहे हैं. राम एक्ट्रेस के सामने नीचे जमीन पर बैठे हुए हैं. वहीं नैना सामने सोफे पर बैठी हैं.

डायरेक्टर ने इस वीडियो का एक फोटो अपने ट्विटर अकाउंट पर भी खुद शेयर किया था. रामू ने फोटो शेयर कर लिखा था कि आशू रेड्डी में डेंजरस मार्क कहां है, फुल वीडियो 30 मिनट में 9:30 पर. इस फोटो में राम एक्ट्रेस के पैर को अपने हाथों में लिए जमीन पर बैठे हैं. और साइको लुक में कैमरा की तरफ देखकर पोज दे रहे हैं.

Where is the DANGEROUS mark in ASHU REDDY ..Full video in 30 mints at 9.30 pm pic.twitter.com/34lp6eHjC5