अक्षय कुमार की फिल्म से भगनानी परिवार को हुआ फाइनेंशियली नुकसान? एक्ट्रेस रकुल प्रीत ने तोड़ी चुप्पी

अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म 'बड़े मियां छोटे मियां' की रिलीज के बाद इसके प्रोड्यूसर वाशु भगनानी और जैकी भगनानी को काफी नुकसान उठाना पड़ा था. अब इस पर एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने बात की है.

एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह (Photo: Instagram/@rakulpreet)
फिल्म प्रोड्यूसर वाशु भगनानी और जैकी भगनानी की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी पूजा एंटरटेनमेंट को 2024 में फिल्म 'बड़े मियां छोटे मियां' के बॉक्स-ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप होने के बाद काफी फाइनेंशियल नुकसान हुआ. फिल्म के खराब परफॉर्मेंस के बाद कई ऐसी खबरें आईं जिनसे पता चला कि कंपनी फाइनेंशियल परेशानी में है. अब इस पर एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने रिएक्शन दिया है.

दरअसल ये अफवाह थी कि कंपनी ने लोन नहीं चुकाया है. इसके अलावा कंपनी से बड़े पैमाने पर स्टाफ की छंटनी की गई है, और यहां तक ​​कि यह भी कहा गया कि बैनर बंद होने की कगार पर है. बढ़ती अटकलों को देखते हुए जैकी भगनानी की पत्नी और एक्ट्रेस रकुल ने इन खबरों पर बात की है.

सच्चाई को दबा दिया जाता है
रकुल प्रीत सिंह ने BMCM के फेल होने के बाद जैकी की फाइनेंशियल दिक्कतों की अफवाहों पर ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे से बात करते हुए कहा, 'मौजूदा डिजिटल माहौल में गलत जानकारी कितनी तेजी से फैल सकती है. सनसनीखेज हेडलाइन अक्सर सच्चाई को दबा देती हैं. हम एक क्लिकबेट कल्चर में हैं. लोग हमेशा सही जानकारी नहीं देते हैं, और सनसनीखेज खबरें सबसे तेजी से फैलती हैं.'

एक्ट्रेस ने आगे कहा,  'इंडस्ट्री का हिस्सा होने के लिए हिम्मत बढ़ाना और झूठी बातों पर ध्यान न देना सीखना जरूरी है. मैं इस पूरे विवाद से बेफिक्र रहीं क्योंकि उन्हें असली बातें पता थीं, न कि ऑनलाइन चल रही अंदाजों वाली रिपोर्ट्स.'

स्थिति को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया
रकुल ने माना कि परिवार ने मुश्किल समय का सामना किया, क्योंकि लगातार खराब परफॉर्मेंस वाले प्रोजेक्ट्स की वजह से काफी फाइनेंशियल दबाव पड़ा. हालांकि, उन्होंने कहा कि स्थिति को काफी बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया था. उन्होंने साफ किया, 'कोई भी कंपनी बंद नहीं हो रही है, और बताया कि मीडिया के कई दावे गलत थे. उन्होंने लोगों को यह भी याद दिलाया कि फिल्म इंडस्ट्री में फाइनेंशियल उतार-चढ़ाव आम बात है, और बताया कि अमिताभ बच्चन जैसे मशहूर लोगों को भी ऐसी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा है. उनके लिए, यह समय फिल्ममेकिंग के बदलते नेचर का बस एक और पहलू था.'

बता दें कि पहले खबर थी कि वाशु भगनानी और जैकी भगनानी की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी फाइनेंशियल मुश्किलों से जूझ रही हैं और कंपनी पर करीब 250 करोड़ रुपये के कर्ज का कर्ज है. जिस वजह से मुंबई ऑफिस की बिक्री और स्टाफ में बड़ी कटौती की अटकलें शामिल थीं. फिर भी भगनानी परिवार और इंडस्ट्री के कई अंदरूनी लोगों ने दिवालिया होने या बंद होने के किसी भी दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, और इस बात पर जोर दिया है कि प्रोड्यूसर रेगुलर रिस्क और अनिश्चितता से निपटते रहते हैं.

वाशु भगनानी का छलका था दर्द 
2024 को ईद के मौके पर रिलीज  'बड़े मियां छोटे मियां' करीब 350 करोड़ रुपये के भारी भरकम बजट में बनी थी, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर महज 65.96 करोड़ रुपये ही कमा पाई थी. इसके बाद वाशु ने कहा था, 'मैंने अली अब्बास जफर के साथ 'बड़े मियां छोटे मियां पार्ट-2' बनाकर सबसे बड़ी गलती की. इसी के बाद से कंपनी को लेकर अफवाहें शुरू हुई थी.

