'मेरी तरह बिंदास हैं सुनीता', बोलीं राखी सावंत, गोविंदा की पत्नी को बताया अपना 2.0 वर्जन

राखी सावंत बॉलीवुड का काफी पुराना नाम हैं. वो कई आइटम सॉन्ग्स और फिल्मों में नजर आ चुकी हैं. वहीं टीवी पर वो छाई रहती हैं. लेकिन इन सबके अलावा राखी एक और कारण से सुर्खियां बटोरती हैं. उनकी बेबाकी अक्सर लोगों के बीच उन्हें हाईलाइट करती है. लाखों फैंस हैं जो उनकी पर्सनैलिटी को बेहद पसंद करते हैं.

सुनीता आहूजा की फैन क्यों बनी राखी सावंत?

राखी अपने इंटरव्यूज में बिना किसी झिझक मुद्दों पर बात करती आई हैं. हाल ही में उन्होंने 90s के सुपरस्टार रहे गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा पर बात की. सुनीता भी अपने सीधे जवाबों के लिए जानी जाती हैं. ऐसे में राखी का कहना है कि उन्हें वो बेहद पसंद हैं. बॉलीवुड बबल संग बातचीत में जब एक्ट्रेस से पूछा गया कि कौन बॉलीवुड में उनकी जगह ले सकता है? तो राखी ने बिना सोचे सुनीता का नाम लिया और कहा, 'मेरे बाद अगर कोई है, तो वो हैं सुनीता जी.'

'सुनीता जी बिंदास हैं, मेरी तरह. बिल्कुल राखी सावंत 2.0. वो मस्त हैं, मुझे वो बहुत पसंद हैं. हां मैं उन्हें देखती हूं, गोविंदा जी की पत्नी. मस्त, बिंदास बोलती हैं. हर इंसान को बोलने का हक होना चाहिए. मैं सुनीता जी को सलाम करती हूं, वो जो ठीक लगता है वो बोलती हैं. मुझे वो सच्ची लगती हैं. हम जैसे 24 कैरेट सच्चा गोल्ड होते हैं, वैसे ही सुनीता जी गोल्ड हैं.'

गोविंदा-सुनीता के तलाक पर क्या बोलीं राखी?

राखी ने आगे गोविंदा और सुनीता की तलाक वाली खबरों पर भी रिएक्ट किया. एक्ट्रेस ने गोविंदा संग अपनी मुलाकात पर बात करते हुए कहा कि वो औरत की काफी इज्जत करते हैं. राखी का कहना है कि वो गोविंदा से कई बार मिली और उनके साथ काफी काम कर चुकी हैं. लेकिन एक्टर ने कभी अपनी नजर उठाकर राखी को नहीं देखा. अंत में एक्ट्रेस बोलती हैं कि वो बॉलीवुड की सोन पापड़ी हैं.

मालूम हो कि बीते कुछ वक्त से गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा कई सारे इंटरव्यूज में अपने और एक्टर के रिश्ते पर बात कर चुकी हैं. उन्होंने साफ किया है कि जबतक वो सामने से इस मुद्दे पर कुछ ना कहें, उनके तलाक की खबरें महज अफवाहें ही रहेंगी. सुनीता का कहना है कि गोविंदा उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे.

