किसिंग सीन देकर घबराईं राखी, सलमान का सताया डर, बोलीं- वो चप्पल से मारेंगे...

राखी सावंत और सलमान खान का बॉन्ड बेहद मजबूत है. राखी हमेशा सलमान की तारीफ करती हैं. सुपरस्टार ने भी एक्ट्रेस की मुश्किल वक्त में खूब पसंद की है, जिसका आभार जताना राखी कभी नहीं भूलतीं. अब राखी सावंत ने ऐलान किया है कि अपने नए म्यूजिक वीडियो 'जरूरत' को प्रमोट करने के लिए वो बिग बॉस 19 के मंच पर जाएंगी. राखी सावंत ने इस वीडियो में बोल्ड और किसिंग सीन्स दिए हैं. एक्ट्रेस ने कहा कि अगर सलमान खान ने ये किसिंग सीन्स देखें तो वो चप्पल फेंक कर मारेंगे.

सलमान खान को राखी ने माना भगवान

हिंदी रश संग बातचीत के दौरान राखी सावंत ने सलमान खान को अपना भगवान बताया. राखी सावंत ने कहा कि सलमान खान दुनिया में साक्षात देवता हैं. सलमान ने उनकी बहुत मदद की है. इसके बाद राखी सावंत से पूछा गया कि सलमान खान तो किसिंग सीन्स पसंद नहीं करते हैं. तो वो म्यूजिक वीडियो देखकर क्या कहेंगे.

इस सवाल पर राखी सावंत ने कहा, 'वो तो डांटेंगे. सलमान भाई तो चप्पल फेंक कर मारेंगे. सलमान भाई ने अगर ये गाना देख भी लिए गलती से तो वो चप्पल फेंक कर मारेंगे. मुझे तो बहुत डर लग रहा है.' साथ ही राखी सावंत ने बताया कि वो बिग बॉस 19 में जाने वाली हैं. शो में सलमान को वो अपना म्यूजिक वीडियो 'जरूरत' दिखाने वाली हैं. उन्होंने कहा कि वो 200 करोड़ रुपये की साड़ी पहनकर जाने वाली हैं. ये असली सोने के तार से बनी है.

इसी इंटरव्यू में राखी सावंत ने बताया कि उन्होंने 'जरूरत' के म्यूजिक वीडियो में 50 किसिंग सीन्स दिए थे, जिसे सेंसर बोर्ड ने काटकर 10 कर दिया. इसके बाद गाने को री-शूट कर उसमें आने सीन्स और डांस भी डाला गया. अपने स्ट्रगल पर बात करते हुए राखी ने कहा कि स्ट्रगल करते-करते उनकी उम्र हो गई है. उन्हें लगता है कि ये मरते दम तक चलेगा. उन्होंने कहा कि बॉलीवुड ही उनका सहारा है. जल्द वो फिल्मों में हीरोइन के रोल करती नजर आएंगी.

