शादी के चार साल बाद पिता बनेंगे राजकुमार राव, कब होगी डिलीवरी? पत्नी बोलीं- बेबी आने वाला है...

एक्टर राजकुमार राव इस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे बेस्ट फेज में हैं. वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में काफी नाम बटोर रहे हैं. पिछला साल उनके लिए बेहद खास था. ये साल भी एक्टर के लिए काफी खुशियां लेकर आने वाला है. उनकी पत्नी एक्ट्रेस पत्रलेखा प्रेग्नेंट हैं और किसी भी दिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली हैं.

प्रेग्नेंसी पर क्या बोलीं पत्रलेखा?

पत्रलेखा और राजकुमार के लिए इस साल की दिवाली बेहद खास है. एक्ट्रेस काफी खुश हैं. हाल ही में HT संग बातचीत में उन्होंने अपनी जिंदगी में आए बदलाव और प्रेग्नेंसी जर्नी पर बात की है. पत्रलेखा ने कहा, 'हम बहुत एक्साइटेड हैं. सबसे पहले बच्चा आने वाला है और साथ ही प्रोफेशनल फील्ड में हमारा पहला प्रोडक्शन कुछ महीनों में रिलीज होने वाला है. हम अपनी दूसरी फिल्म की एडिटिंग भी कर रहे हैं. इसलिए बहुत कुछ हो रहा है और ये एक रोमांचक दौर है.'

'इस साल मेरे लिए प्रेग्नेंट होना एक नई उम्मीद लेकर आया है. ये वाकई एक बहुत ही अजीब जर्नी होती है. ये मुश्किल होता है क्योंकि शारीरिक रूप से आप अलग दिखते हैं. इन नौ महीनों में आपका शरीर बदल जाता है. ये थोड़ा भारी भी हो सकता है क्योंकि आपके परिवार में एक नया सदस्य जुड़ने वाला है.'

दिवाली का त्योहार कैसे मनाएंगे राजकुमार-पत्रलेखा?

पत्रलेखा ने आगे दिवाली का त्योहार अपने पति राजकुमार राव के साथ मनाने पर कहा, 'मुझे अब ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ हम दोनों ही हैं, क्योंकि बच्चा तो बस आने ही वाला है. राज (राजकुमार) और मैं काफी आध्यात्मिक हैं. जब से हमारी शादी हुई है, हम हर साल दिवाली की पूजा जरूर करते हैं. राज अपने मंदिर को लेकर भी काफी ध्यान रखते हैं. उन्हें ये बहुत पसंद है, क्योंकि यहीं वो सबसे ज्यादा ध्यान लगाते हैं. वो पूरी जगह खुद साफ करते हैं. कभी पंडित जी आते हैं, तो कभी राज भी पूजा करते हैं.'

बता दें कि राजकुमार राव और पत्रलेखा ने जुलाई में अपनी प्रेग्नेंसी की खबर अनाउंस की थी. दोनों शादी के लगभग चार सालों बाद पेरेंट्स बनने वाले हैं. राजकुमार और पत्रलेखा नवंबर, 2021 में शादी के बंधन में बंधे थे. दोनों ने चंडीगढ़ में एक इंटीमेट वेडिंग सेरेमनी की थी. उनकी शादी डेटिंग के करीब 7 सालों बाद हुई थी.

