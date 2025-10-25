सतीश शाह के जाने से इमोशनल हुआ ऑनस्क्रीन बेटा, बोला- जिंदगी का सबसे मुश्किल पल...

बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर सतीश शाह का 74 साल की उम्र में निधन हो गया है. इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है. काजोल, करण जौहर, फराह खान, आर माधवन समेत पीएम मोदी तक ने सतीश शाह के निधन पर दुख जताया है. पोस्ट लिखी है. सिर्फ इतना ही नहीं, सतीश के ऑनस्क्रीन बेटे राजेश कुमार ने भी इमोशनल नोट लिखकर एक्टर को याद किया है.

राजेश ने लिखी पोस्ट

सतीश शाह और राजेश कुमार शो 'साराभाई वर्सेस साराभाई' का हिस्सा थे. राजेश ने रोशेश साराभाई का रोल अदा किया था. सतीश शाह, इनके पिता इंद्रवदन साराभाई के रोल में नजर आए थे. राजेश ने अपने नोट में लिखा है कि वो सतीश को रियल लाइफ में एक पिता के रूप में ही देखते थे. साथ ही राजेश ने फैन्स से सतीश के लिए प्रार्थना करने की गुजारिश की है.

राजेश ने लिखा- मेरे लिए ये बहुत मुश्किल समय है. मैं अबतक प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूं कि सतीश जी अब इस दुनिया में नहीं रहे. मैं अभी के लिए सिर्फ यही कह सकता हूं कि सतीश जी मेरे लिए पिता समान थे, जिन्हें मैंने खो दिया है. वो ह्यूमर और लाइफ से भरे हुए इंसान थे. हर चीज को उन्होंने चैलेंज किया है.

बतौर एक्टर, उन्होंने अपना नाम बनाया और नाम की छाप भी अब वो लोगों पर छोड़ गए हैं. इंडस्ट्री के लिए ये बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा लॉस है. और हमारी साराभाई फैमिली के लिए भी. उनके लिए हम सभी को मिलर प्रार्थना करनी चाहिए. आप सभी से गुजारिश करूंगा कि उन्हें अपनी प्रार्थना का हिस्सा जरूर बनाएं.

सतीश ने किया कई फिल्म-टीवी शो में काम

सतीश शाह को मशहूर टीवी शो 'साराभाई वर्सेस साराभाई' से पहचान मिली. उनका जन्म गुजरात के मांडवी में हुआ था. सतीश ने जेवियर कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया से पढ़ाई की थी.

साल 1972 में सतीश ने डिजाइनर मधु शाह से शादी की. एक्टर ने अपने करियर की शुरुआत बॉलीवुड फिल्म 'भगवान परशुराम' से की थी. इसके बाद 'अरविंद देसाई की अजीब दास्तान', 'गमन', 'उमराव जान', 'शक्ति', 'जाने भी दो यारों', 'विक्रम बेताल' जैसी फिल्मों में वो नजर आए.

फिर साल 1984 में सतीश ने टीवी की दुनिया में कदम रखा. उन्होंने सिटकॉम 'ये जो है जिंदगी' किया. इस शो के 55 एपिसोड में सतीश ने 55 अलग किरदारों को निभाया था. इसके बाद साल 1995 में आए शो 'फिल्मी चक्कर' में उन्हें प्रकाश का रोल निभाया, 'साराभाई वर्सेस साराभाई' में भी काम किया. 'फिल्मी चक्कर' और 'साराभाई वर्सेस साराभाई', दोनों में ही उनकी जोड़ी एक्ट्रेस रत्ना पाठक शाह संग जमी थी.

