scorecardresearch
 

Feedback

सतीश शाह के जाने से इमोशनल हुआ ऑनस्क्रीन बेटा, बोला- जिंदगी का सबसे मुश्किल पल...

एक्टर सतीश शाह इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं. पूरी इंडस्ट्री शॉक में है. ऑनस्क्रीन बेटे राजेश कुमार ने सतीश शाह के लिए इमोशनल नोट लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये समय उनके लिए काफी मुश्किल है.

Advertisement
X
सतीश शाह को याद कर भावुक हुए राजेश कुमार (Photo: Screengrab)
सतीश शाह को याद कर भावुक हुए राजेश कुमार (Photo: Screengrab)

बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर सतीश शाह का 74 साल की उम्र में निधन हो गया है. इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है. काजोल, करण जौहर, फराह खान, आर माधवन समेत पीएम मोदी तक ने सतीश शाह के निधन पर दुख जताया है. पोस्ट लिखी है. सिर्फ इतना ही नहीं, सतीश के ऑनस्क्रीन बेटे राजेश कुमार ने भी इमोशनल नोट लिखकर एक्टर को याद किया है. 

राजेश ने लिखी पोस्ट
सतीश शाह और राजेश कुमार शो 'साराभाई वर्सेस साराभाई' का हिस्सा थे. राजेश ने रोशेश साराभाई का रोल अदा किया था. सतीश शाह, इनके पिता इंद्रवदन साराभाई के रोल में नजर आए थे. राजेश ने अपने नोट में लिखा है कि वो सतीश को रियल लाइफ में एक पिता के रूप में ही देखते थे. साथ ही राजेश ने फैन्स से सतीश के लिए प्रार्थना करने की गुजारिश की है. 

राजेश ने लिखा- मेरे लिए ये बहुत मुश्किल समय है. मैं अबतक प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूं कि सतीश जी अब इस दुनिया में नहीं रहे. मैं अभी के लिए सिर्फ यही कह सकता हूं कि सतीश जी मेरे लिए पिता समान थे, जिन्हें मैंने खो दिया है. वो ह्यूमर और लाइफ से भरे हुए इंसान थे. हर चीज को उन्होंने चैलेंज किया है. 

सम्बंधित ख़बरें

डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार और पीएम मोदी
पाकिस्तान पर एक्शन का ब्लूप्रिंट तैयार... दिल्ली में पीएम मोदी की डिफेंस सेक्रेटरी के साथ अहम मीटिंग 
कन्हैया कुमार के साथ बेगूसराय में राहुल गांधी का पदयात्रा करना भी लालू यादव पर दबाव बनाने की ही कवायद थी.
'जो तुमको हो नापसंद, वही काम करेंगे...' बिहार में कांग्रेस ने राजद की राह में दुश्‍वारियां खड़ी कर दीं 
बिहार के कांग्रेस-आरजेडी डील में राहुल गांधी की राजनीति पर क्या भारी पड़ी लालू यादव की चाल?
कांग्रेस को क्यों करना पड़ी RJD के साथ मिलकर बिहार चुनाव लड़ने की घोषणा? 
Binny and Family Rajesh Kumar
जेनरेशन गैप पर क्या है एक्टर राजेश कुमार-चारू की राय? देखें खास बातचीत 
rajesh kumar
वजन बढ़ाया-सिर मुंडवाया, तब मिला रोल, एक्टर ने बताया क्यों एक्ट‍िंग छोड़ करने लगे थे खेती 
Advertisement

बतौर एक्टर, उन्होंने अपना नाम बनाया और नाम की छाप भी अब वो लोगों पर छोड़ गए हैं. इंडस्ट्री के लिए ये बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा लॉस है. और हमारी साराभाई फैमिली के लिए भी. उनके लिए हम सभी को मिलर प्रार्थना करनी चाहिए. आप सभी से गुजारिश करूंगा कि उन्हें अपनी प्रार्थना का हिस्सा जरूर बनाएं. 

सतीश ने किया कई फिल्म-टीवी शो में काम
सतीश शाह को मशहूर टीवी शो 'साराभाई वर्सेस साराभाई' से पहचान मिली. उनका जन्म गुजरात के मांडवी में हुआ था. सतीश ने जेवियर कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया से पढ़ाई की थी.

साल 1972 में सतीश ने डिजाइनर मधु शाह से शादी की. एक्टर ने अपने करियर की शुरुआत बॉलीवुड फिल्म 'भगवान परशुराम' से की थी. इसके बाद 'अरविंद देसाई की अजीब दास्तान', 'गमन', 'उमराव जान', 'शक्ति', 'जाने भी दो यारों', 'विक्रम बेताल' जैसी फिल्मों में वो नजर आए.

फिर साल 1984 में सतीश ने टीवी की दुनिया में कदम रखा. उन्होंने सिटकॉम 'ये जो है जिंदगी' किया. इस शो के 55 एपिसोड में सतीश ने 55 अलग किरदारों को निभाया था. इसके बाद साल 1995 में आए शो 'फिल्मी चक्कर' में उन्हें प्रकाश का रोल निभाया, 'साराभाई वर्सेस साराभाई' में भी काम किया. 'फिल्मी चक्कर' और 'साराभाई वर्सेस साराभाई', दोनों में ही उनकी जोड़ी एक्ट्रेस रत्ना पाठक शाह संग जमी थी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    Advertisement