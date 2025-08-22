scorecardresearch
 

'बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कोई मर्द मुझे छुए' बोलीं अनीता, राजेश खन्ना संग था गहरा रिश्ता

राजेश खन्ना और अनीता आडवाणी के बीच लंबे समय तक चले गुप्त रिश्ते का खुलासा अनीता ने किया है. उन्होंने बताया कि कैसे उनका रोमांस तब शुरू हुआ जब वे टीनेजर थीं और राजेश खन्ना ने उनके जीवन पर गहरी छाप छोड़ी.

राजेश खन्ना पर क्या बोलीं अनीता आडवाणी (Photo: ITGD)
राजेश खन्ना पर क्या बोलीं अनीता आडवाणी (Photo: ITGD)

राजेश खन्ना अपने जमाने के सुपरस्टार थे, जिनकी दीवानगी फीमेल एक्ट्रेसेस-फैन्स के सिर चढ़कर बोलती थी. अनीता आडवाणी संग उनका रिश्ता जगजाहिर था. हाल ही में अनीता ने राजेश खन्ना संग अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात की है. उन्होंने बताया कि उनके बीच रोमांस का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ था. 

राजेश खन्ना संग रिलेशन पर क्या बोलीं अनीता?
'रील मीट रियल' संग बातचीत में अनीता आडवाणी ने राजेश खन्ना को लेकर कहा कि मैं पहली बार उनसे तब मिली थी, जब मैं टीनएजर थी. कम उम्र में ही हमारे बीच रोमांस शुरू हो गया था. उन्होंने मेरे दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ी थी. मुझे उनके अलावा कोई और अच्छा नहीं लगता था. किस्मत से हम एक-दूसरे से बार-बार मिलते रहे. 

एक वक्त ऐसा आया जब उनकी जिंदगी से सभी चले गए. उनके परिवार का भी कोई सदस्य उनके आसपास नहीं था. हम लगभग 12 साल तक साथ रहे. अनीता कहती हैं कि उनसे बेहतर इंसान नहीं हो सकता था. वो लाखों लोगों में से एक थे. क्योंकि मैं एक रूढ़िवादी फैमिली से आती थी. इसलिए वो मेरे सबकुछ थे. मैं इमोशनली काफी वीक थी. 

बर्दाशत नहीं था किसी का छूना 
अनीता कहती हैं कि जब मैं बड़ी हुई तो लोग मेरे पीछे पड़े रहते थे. लेकिन मैं राजेश खन्ना के लिए समर्पित थी. किसी और को उस नजर से देख ही नहीं पाई. यहां तक कि मैं तुलना करने लगी थी. मैं ये बर्दाशत नहीं कर सकती थी कि कोई और मर्द मुझे हुए. ये एक मेंटल ब्लॉक बन गया था. 

अनीता कहती हैं कि जब राजेश खन्ना का निधन हुआ, तो मुझे उनके चौथे में शामिल नहीं होने दिया गया. उनके चौथे पर मुझे रोकने के लिए बाहर बाउंसर तैनात कर दिए गए थे. ये बात मुझे अपने दोस्तों से पता चली. इसे लेकर मेरे मन में आज भी काफी दर्द है. इसके बाद मैंने अकेले ही मंदिर में उनके लिए चौथा रखा. 

राजेश खन्ना ने 1973 में डिंपल कपाड़िया से शादी की थी, लेकिन 1982 में दोनों का तलाक हो गया. राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की दो बेटियां ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना हैं. अनीता आडवाणी का दावा है कि राजेश खन्ना ने उनके साथ सीक्रेट मैरिज की थी. 

