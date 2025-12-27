'अभी भी तब्बू के पीछे खड़ा हूं', 'दृश्यम 3' में एक्टर का छोटा रोल, छलका दर्द

एक्टर रजत कपूर जल्द ही 'दृश्यम' फ्रैंचाइजी के तीसरे पार्ट में महेश देशमुख का किरदार फिर से निभाएंगे, जो तब्बू द्वारा निभाए गए मीरा देशमुख नाम की एक पुलिस ऑफिसर के पति हैं. हाल ही में रजत ने फिल्म में अपने रोल को लेकर खुलकर बात की और टाइप कास्टिंग पर रिएक्शन दिया.

दरअसल SCREEN को दिए इंटरव्यू में रजत कपूर ने 'दृश्यम' में अपने रोल पर बात की. एक्टर ने कहा, 'उनके रोल में पहली दोनों फिल्मों के मुकाबले कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है.'

'दृश्यम 3' में अपने रोल पर बोले रजत कपूर

जब रजत से 'दृश्यम 3' में उनके रोल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने हंसते हुए कहा, 'इसमें कुछ खास नहीं है. मैं तब्बू के पीछे खड़ा था, बस. इसमें कोई आर्क नहीं है. मैं अभी भी तब्बू के पीछे खड़ा हूं.'

टाइपकास्ट से परेशान हुए रजत कपूर

एक्टर ने इस पर भी रिएक्शन दिया कि उन्होंने सरकारी अधिकारियों के कई अलग-अलग किरदार निभाए हैं. अजय देवगन की 'रेड 2' में सीनियर इनकम टैक्स ऑफिसर से लेकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तक.

इन किरदारों के बारे में बात करते हुए रजत कपूर ने कहा, 'अरे यार, इनकम टैक्स, CBI, मैं यहीं फंसा हुआ हूं. यह सिर्फ एक पुलिस वाले का रोल नहीं है. आप स्क्रिप्ट में एक किरदार निभा रहे हैं. तो, आप बस स्थिति पर रिएक्ट कर रहे हैं. लेकिन इस तरह के आम पुलिस वाले का किरदार निभाने में, और नवाज जैसा नहीं, क्योंकि उन्हें एक रोल मिला है, दिक्कत यह है कि आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होता.'

कब रिलीज होगी 'दृश्यम 3'?

बता दें कि दृश्यम एक ओरिजिनल मलयालम फ्रैंचाइजी है जिसे जीतू जोसेफ ने डायरेक्ट किया है और इसमें मोहनलाल और मीना लीड रोल में हैं. ये फिल्में एक ऐसे परिवार की कहानी बताती हैं जो उत्पीड़न और हत्या से जुड़ी एक अनहोनी घटना से जूझ रहा है. इस सीक्वल का हिंदी वर्जन अभिषेक पाठक ने डायरेक्ट किया है. इस फ्रैंचाइजी की आखिरी फिल्म 2 अक्टूबर, 2026 को हिंदी में रिलीज होने वाली है.

