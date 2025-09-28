शोबिज छोड़ विदेश में खड़ा किया बिजनेस, हुआ नुकसान, 20 साल बाद एक्टर ने की पर्दे पर वापसी

हाल ही में स्पॉटलाइट में आए रजत बेदी, आर्यन खान की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में नजर आए. अपनी एक्टिंग से इन्होंने दर्शकों का दिल जीता. बीते 2 दशकों में रजत ने काफी स्ट्रगल किया. इसके बारे में हाल ही में एक इंटरव्यू में बात करते हुए रजत ने बताया कि वो शोबिज छोड़कर कनाडा शिफ्ट हो गए थे. लेकिन दोस्तों से जब धोखा मिला और बिजनेस में नुकसान हुआ तो वापसी करने की उन्होंने ठानी.

रजत का छलका दर्द

रजत ने कई पॉपुलर बॉलीवुड फिल्मों में काम किया, लेकिन एक समय ऐसा आया, जब उनका एक्टिंग करियर ग्राफ नीचे जा रहा था. ऐसे में रजत कनाडा शिफ्ट हुए. वहां बिजनेस शुरू किया. पर पार्टनर्स से धोखा मिला तो नुकसान झेलना पड़ा. Digital Commentary संग बातचीत में रजत ने कहा- लोग सिर्फ कमबैक देखते हैं.

मैंने जो पिछले 20 सालों में झेला वो किसी न पता है और न ही कोई जानता है. कोई इस बात को देख भी नहीं रहा है. मैं बहुत दर्द में था. लोगों को लगता है कि मैं किस्मत वाला हूं. पर मैंने अपनी किस्मत खुद लिखी है. मैंने कभी हार नहीं मानी. हां, मैं सौभाग्यशाली रहा. मेरी पत्नी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. उसको भी बहुत दुख मेरी वजह से झेलना पड़ा.

सीरीज की सक्सेस से खुश रजत

पर अब जब मैं सीरीज का हिस्सा बना हूं तो वो काफी खुश है. सभी के साथ वो ये खुशी शेयर भी कर रही है. उसको यकीन ही नहीं हो पा रहा है कि हमारा परिवार क्या देख रहा है. मेरे बच्चे पॉपुलर हो गए हैं. सोशल मीडिया पर उनकी बातें हो रही हैं. बहुत सारे सेटबैक्स देखने के बाद उसको ये खुशियां मिली हैं. अब वो मेरी मेहनत का फल चख रही है.

आर्यन के साथ जब मेरी पहली मीटिंग हुई तो मैं इस शो के बारे में सुनते ही हां बोल चुका था. शाहरुख खान के ऑफिस में हमारी मुलाकात हुई थी. बता दें कि रजत ने शाहरुख खान की फिल्म से बतौर असिस्टेंट काम शुरू किया था.

बात करें फिल्म 'कोई मिल गया' की तो इसमें रजत बेदी एक अहम रोल अदा करते नजर आए थे. इस फिल्म से बड़ी कोई हिट फिल्म नहीं रही. रजत ने बताया कि इस फिल्म में प्रीति जिंटा के साथ उनके काफी सारे शॉर्ट्स थे, लेकिन वो काट दिए गए. जब फिल्म रिलीज हुई तो प्रमोशन्स से भी रजत को दूर रखा गया. वो रजत के लिए काफी खराब स्थिति रही. कुछ साल पहले रजत ने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी.

