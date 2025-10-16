scorecardresearch
 

सोशल मीडिया सेंसेशन बनी रजत बेदी की बेटी, तस्वीरों का हुआ गलत इस्तेमाल, एक्टर बोला- वो डर...

रजत बेदी ने खुलासा किया है कि उनकी बेटी जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर पॉपुलर हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कोई उनकी तस्वीरों को AI की मदद से बदलकर गलत इस्तेमाल कर रहा है. एक्टर का कहना है कि इस बात से उनकी बेटी काफी डरी हुई हैं.

बेटी की फोटोज पर बोले रजत बेदी (Photo: Instagram @rajatbedi24)
आर्यन खान की सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से रजत बेदी वापस हिंदी सिनेमा में एंट्री मार चुके हैं. उनकी पॉपुलैरिटी में भारी उछाल तो आया ही, लेकिन साथ में उनकी बेटी भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. लोग एक्टर की बेटी की तुलना बॉलीवुड की हसीनाओं से कर रहे हैं. लेकिन पॉपुलैरिटी के साथ उन्हें गलत चीजों का भी सामना करना पड़ रहा है.

पॉपुलैरिटी के बाद रजत बेदी की बेटी के साथ क्या हो रहा गलत?

रजत बेदी ने अपनी बेटी वीरा बेदी की पॉपुलैरिटी पर बात की है. उन्होंने कहा है कि वो बेटी के लिए खुश जरूर हैं, लेकिन साथ ही काफी चिंतित भी हैं. क्योंकि कुछ लोग सोशल मीडिया पर वीरा की वो फोटोज भी पोस्ट कर रहे हैं, जो उनकी बेटी ने कभी पोस्ट नहीं की थी. यूजर्स वीरा की तस्वीरों को AI की मदद से बदल रहे हैं.

फिल्मीज्ञान को दिए इंटरव्यू में एक्टर ने कहा, 'इस समय वो अपनी बढ़ती पॉपुलैरिटी से खुश तो है, लेकिन डरी हुई भी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है. वो डर भी जाता है. वो मुझे बोलती है कि पापा, अब मैं जहां भी जाता हूं, लोग अचानक से मुझे घूरने लगते हैं.'

'वो इंस्टाग्राम पर अपनी वो सारी फोटोज देखती हैं जो उसने पोस्ट नहीं की हैं. कई लोगों ने अपनी तरफ से वो फोटोज पैदा कर दी हैं. मेरा मतलब है कि उसे लग रहा है कि हर पल कुछ ना कुछ उसके ऊपर आ रहा है. इसलिए वो थोड़ी चिंतित भी हो रही है कि पापा, देखो ये लोग क्या गलत कर रहे हैं.'

A post shared by Rajat Bedi (@rajatbedi24)

सोशल मीडिया पर रजत बेदी की बेटी को लेकर क्या बोल रहे यूजर्स?

रजत बेदी की बेटी वीरा को सबसे पहली बार पब्लिक ने 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की स्क्रीनिंग पर देखा था. उनकी वीडियोज काफी वायरल होने लगी थी. लोगों ने उन्हें देखकर कहा कि वो करीना कपूर और ऐश्वर्या राय की तरह दिखती हैं. वो अपने लुक्स से किसी भी टॉप एक्ट्रेस को पछाड़ सकती हैं.

हालांकि पिता रजत बेदी ने इन बातों पर अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो खुश हैं उनकी बेटी को फैंस का प्यार मिल रहा है. लेकिन उनकी तुलना इंडस्ट्री की बड़ी हीरोइन्स के साथ करना फिलहाल जल्दबाजी है. बता दें कि रजत बेदी की बेटी वीरा, फिलहाल अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हैं. लेकिन वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं.

