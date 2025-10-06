रजत बेदी ने खोली मुकेश खन्ना की पोल, बोले- व्यूज पाने के लिए बयान बदलते हैं

आर्यन खान की सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' एक्टर रजत बेदी के लिए एक संजीवनी की तरह साबित हुई. उनका एक्टिंग करियर एक बार फिर उठा. एक्टर को अब हर तरफ से लोगों का प्यार भी मिल रहा है. एक वक्त था जब वो सबकुछ छोड़कर इंडिया से बाहर कनाडा जाकर बस गए थे.

कनाडा शिफ्ट वाली बात पर रजत बेदी ने सफाई में क्या कहा?

कुछ सालों पहले रजत बेदी ने मुकेश खन्ना के पॉडकास्ट में अपने इंडिया छोड़कर विदेश जाने की असली वजह बताई थी. तब उन्होंने कहा था कि 'कोई मिल गया' फिल्म से दूर किए जाने के कारण उन्हें बहुत बुरा लगा था. एक्टर ने इस दौरान राकेश रोशन को लेकर भी कई बातें बोली थीं. इस बात को लेकर काफी कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी. अब रजत बेदी ने इस मुद्दे पर दोबारा बात की है.

एक्टर ने सिद्धार्थ कन्नन संग बातचीत में कहा है कि मुकेश खन्ना ने उनकी बातों को घुमा-फिराकर पेश किया है, ताकि उनके पॉडकास्ट पर ज्यादा से ज्यादा व्यूज आ सकें. रजत बेदी ने कहा, 'मेरा राकेश रोशन सर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है. वो बहुत मददगार डायरेक्टर हैं. वो मेरे सामने सीन करके दिखाते थे कि ये कैसे स्क्रीन पर लगना चाहिए. ये सिर्फ एक एक्टर-डायरेक्टर ही कर सकते हैं. जहां तक बात मेरे कनाडा पलायन वाली बात की है, वो मुकेश खन्ना के कारण इतनी फैल गई.'

'एक इंटरव्यू में मैंने उन्हें बताया था कि फिल्म कोई मिल गया की रिलीज के बाद मैं कनाडा चला गया था. लेकिन उन्होंने मेरे बयान का इस्तेमाल व्यूज बटोरने के लिए किया. उन्होंने कहा कि कोई मिल गया के प्रमोशन में साइडलाइन किए जाने के बाद मैं कनाडा चला गया. ये बहुत गलत था. सिर्फ अपने वीडियो पर हिट्स और व्यूज पाने के लिए आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इंटरव्यू आने से एक हफ्ता पहले, मैं राकेश जी के साथ था.'

मुकेश खन्ना के पॉडकास्ट में क्या बोले थे रजत बेदी?

दरअसल, साल 2023 में रजत बेदी ने मुकेश खन्नाा के पॉडकास्ट पर कहा था कि उन्हें 'कोई मिल गया' की सक्सेस का कोई फायदा नहीं मिला. इसका कारण ये था कि उन्हें फिल्म के प्रमोशन से बाहर किया गया. रजत के कई सीन्स प्रीति जिंटा और ऋतिक रोशन के साथ थे, जिसे एडिट के वक्त काटा गया. वो इस बात से काफी उदास हुए थे. उन्हें कई और फिल्मों से भी हटाने की कोशिश हुई थी. रजत ने बताया कि इन्हीं सब कारणों से वो कनाडा शिफ्ट हो गए और वहां अपना बिजनेस शुरू किया.

---- समाप्त ----