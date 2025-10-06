scorecardresearch
 

Feedback

रजत बेदी ने खोली मुकेश खन्ना की पोल, बोले- व्यूज पाने के लिए बयान बदलते हैं

एक्टर रजत बेदी ने मुकेश खन्ना और उनके पॉडकास्ट पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने एक्टर की बातों को गलत तरीके से ऑडियंस के सामने पेश किया था, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा व्यूज बटोर पाएं.

Advertisement
X
रजत बेदी ने लगाए मुकेश खन्ना पर आरोप (Photo: FILE, Instagram @rajatbedi24)
रजत बेदी ने लगाए मुकेश खन्ना पर आरोप (Photo: FILE, Instagram @rajatbedi24)

आर्यन खान की सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' एक्टर रजत बेदी के लिए एक संजीवनी की तरह साबित हुई. उनका एक्टिंग करियर एक बार फिर उठा. एक्टर को अब हर तरफ से लोगों का प्यार भी मिल रहा है. एक वक्त था जब वो सबकुछ छोड़कर इंडिया से बाहर कनाडा जाकर बस गए थे. 

कनाडा शिफ्ट वाली बात पर रजत बेदी ने सफाई में क्या कहा?

कुछ सालों पहले रजत बेदी ने मुकेश खन्ना के पॉडकास्ट में अपने इंडिया छोड़कर विदेश जाने की असली वजह बताई थी. तब उन्होंने कहा था कि 'कोई मिल गया' फिल्म से दूर किए जाने के कारण उन्हें बहुत बुरा लगा था. एक्टर ने इस दौरान राकेश रोशन को लेकर भी कई बातें बोली थीं. इस बात को लेकर काफी कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी. अब रजत बेदी ने इस मुद्दे पर दोबारा बात की है.

सम्बंधित ख़बरें

Mukesh Khanna called mahabharata co-actors chhichhora (Photo: Instagram @iammukeshkhanna)
'माफ करना मगर छिछोरों से भरी थी सीरियल महाभारत की स्टार कास्ट', बोले मुकेश खन्ना 
Mukesh Khanna, Kapil Sharma
मुकेश खन्ना ने फिर कसा कपिल शर्मा पर तंज, बोले- उन्होंने मुझे इग्नोर किया... 
Govinda
'अवतार हुई थी ऑफर, 18 करोड़ दे रहे थे जेम्स कैमरून', गोविंदा ने किया दावा 
ranveer allahbadia, mukesh khanna
रणवीर इलाहबादिया पर बरसे मुकेश खन्ना- एक्शन होना जरूरी, ये लोग देश को बदनाम कर रहे  
Mukesh Khanna
मुकेश खन्ना को जब मिला हॉलीवुड का ऑफर, स्क्रिप्ट न मिलने पर ठुकराया, बोले- मुझे... 

एक्टर ने सिद्धार्थ कन्नन संग बातचीत में कहा है कि मुकेश खन्ना ने उनकी बातों को घुमा-फिराकर पेश किया है, ताकि उनके पॉडकास्ट पर ज्यादा से ज्यादा व्यूज आ सकें. रजत बेदी ने कहा, 'मेरा राकेश रोशन सर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है. वो बहुत मददगार डायरेक्टर हैं. वो मेरे सामने सीन करके दिखाते थे कि ये कैसे स्क्रीन पर लगना चाहिए. ये सिर्फ एक एक्टर-डायरेक्टर ही कर सकते हैं. जहां तक बात मेरे कनाडा पलायन वाली बात की है, वो मुकेश खन्ना के कारण इतनी फैल गई.'

Advertisement

'एक इंटरव्यू में मैंने उन्हें बताया था कि फिल्म कोई मिल गया की रिलीज के बाद मैं कनाडा चला गया था. लेकिन उन्होंने मेरे बयान का इस्तेमाल व्यूज बटोरने के लिए किया. उन्होंने कहा कि कोई मिल गया के प्रमोशन में साइडलाइन किए जाने के बाद मैं कनाडा चला गया. ये बहुत गलत था. सिर्फ अपने वीडियो पर हिट्स और व्यूज पाने के लिए आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इंटरव्यू आने से एक हफ्ता पहले, मैं राकेश जी के साथ था.'

मुकेश खन्ना के पॉडकास्ट में क्या बोले थे रजत बेदी?

दरअसल, साल 2023 में रजत बेदी ने मुकेश खन्नाा के पॉडकास्ट पर कहा था कि उन्हें 'कोई मिल गया' की सक्सेस का कोई फायदा नहीं मिला. इसका कारण ये था कि उन्हें फिल्म के प्रमोशन से बाहर किया गया. रजत के कई सीन्स प्रीति जिंटा और ऋतिक रोशन के साथ थे, जिसे एडिट के वक्त काटा गया. वो इस बात से काफी उदास हुए थे. उन्हें कई और फिल्मों से भी हटाने की कोशिश हुई थी. रजत ने बताया कि इन्हीं सब कारणों से वो कनाडा शिफ्ट हो गए और वहां अपना बिजनेस शुरू किया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement