क्या है राज कुंद्रा की कमाई का जरिया? द कपिल शर्मा शो का पुराना वीडियो वायरल

श‍िल्पा शेट्टी के हसबेंड राज कुंद्रा को पुलिस ने 19 जुलाई की रात पोर्न फिल्में बनाने और उसे रिलीज करने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया है. इस खबर के बाद से राज कुंद्रा से जुड़े कई खुलासे एक के बाद एक सामने आने लगे हैं. इस बीच राज का एक पुराना वीड‍ियो भी सोशल मीड‍िया पर वायरल हो रहा है, जहां कप‍िल शर्मा उनसे उनकी सोर्स ऑफ इनकम पूछते नजर आ रहे हैं.

द कप‍िल शर्मा शो के एक एप‍िसोड में राज कुंद्रा, पत्नी श‍िल्पा शेट्टी और उनकी बहन शमिता शेट्टी के साथ नजर आए. इस दौरान कप‍िल शर्मा उनसे मजाक-मजाक में कहते हैं 'फिल्मस्टार्स के साथ फुटबॉल खेलते दिख जाएंगे, कभी फ्लाइट पर, कभी न्यूज में कुछ आ रहा है, कभी कहीं घूम रहे हैं, कभी श‍िल्पा को शॉप‍िंग कराने जा रहे हैं.' आगे कप‍िल कहते हैं 'पाजी हमें भी कुछ बताओ कि बिना कुछ किए पैसा कैसे कमाते हो आप. आप काम में इतने बिजी रहते हो उसके बावजूद भी आप इतना कैसे कमाते हो.'

डायमंड रिंग से लेकर बुर्ज खलीफा में फ्लैट तक, राज कुंद्रा ने शिल्पा को दिए ये महंगे गिफ्ट

शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को क्राइम ब्रांच ने

अश्लील फिल्में बनाने के आरोप मे किया गिरफ्तार.

Finally everyone got the right answer of the question asked by kapil sharma on #TheKapilSharmaShow many years ago.#RajKundra #shilpashettykundra #RajKundraArrest pic.twitter.com/TcMFujKiyu