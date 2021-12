शादी करने जा रहे तारक मेहता के 'टप्पू'? बबिता जी संग जुड़ चुका है नाम

राज अनादकत इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव हैं. वह अक्सर अपनी फोटो और वीडियो शेयर करते रहते हैं. साथ ही इंस्टाग्राम के नए फिल्टर और फीचर्स को भी आजमाते रहते हैं. अब राज अनादकत ने इंस्टाग्राम के When will I get married? फिल्टर का इस्तेमाल कर वीडियो बनाया है. इस वीडियो में राज जानना चाह रहे हैं कि उनकी शादी कब होगी.

राज अनादकत