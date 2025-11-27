scorecardresearch
 

राघव चड्ढा ने पत्नी परिणीति चोपड़ा को बताया 'ब्लेसिंग', कहा- शादी के बाद वर्क-लाइफ बैलेंस...

राघव चड्ढा ने बताया कि कैसे परिणीति चोपड़ा से शादी ने उनके रूटीन में वर्क-लाइफ बैलेंस बनाया. इसके अलावा एक्ट्रेस के माता-पिता से मुलाकात को याद किया.

परिणीति चोपड़ा पर बोले राघव (Photo: Instagram @parineetichopra)
राघव चड्ढा ने एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के साथ शादी के बाद की लाइफ के बारे में खुलकर बात की है. उन्होंने बताया कि कैसे परिणीति ने उनके पहले के काम वाले रूटीन में बैलेंस बनाने में मदद की. इसके साथ ही उन्होंने परिणीति के माता-पिता से पहली बार मिलने के बारे में भी बताया और बताया कि एक्टर ने दिल्ली में जिंदगी को कैसे अपनाया है.

कर्ली टेल्स के साथ बातचीत में राघव ने कहा, 'शादी से पहले मेरी जिंदगी में वर्क-लाइफ बैलेंस नाम की कोई चीज नहीं थी और शादी के बाद मुझे लगता है कि यह मेरे लिए एक आशीर्वाद जैसा है कि परी ने मुझे वर्क-लाइफ बैलेंस की वैल्यू का एहसास कराया है.'

खाने के कल्चर को अपना लिया
जब उनसे पूछा गया कि परिणीति जो हमेशा खुद को 'मुंबई गर्ल' मानती हैं, राजधानी में कैसे एडजस्ट कर रही हैं? इस पर राघव ने कहा कि उन्होंने दिल्ली को खासकर इसके खाने के कल्चर को अपना लिया है.

राघव ने कहा, 'मुझे लगता है कि उसे दिल्ली बहुत पसंद है. मेरा मतलब है बेशक वह मुंबई की लड़की है… लेकिन जब वह दिल्ली आती है, तो उसे बहुत मजा आता है. दिल्ली के बारे में उसे जो एक चीज पसंद है, वह है खाना. वह खाने की बहुत बड़ी शौकीन है और यह मेरी राय है, उसकी नहीं. जो खाना आपको दिल्ली में मिलता है, वह आपको मुंबई में नहीं मिलता. चाट, पकौड़ी… वह स्वाद आपको मुंबई में नहीं मिलता.'

राघव की परिणीति के माता-पिता से पहली मुलाकात
राघव ने परिणीति के माता-पिता से पहली बार अंबाला में उनके घर पर हुई मुलाकात को याद किया. जो एक छोटी मुलाकात होनी थी, वह एक लंबी, अच्छी बातचीत में बदल गई.

राघव ने बताया, 'परिणीति के माता-पिता से पहली मुलाकात अंबाला में हुई थी.  यह एक बहुत अच्छी और दिलचस्प मुलाकात थी. मुझे असल में सिर्फ 30-40 मिनट बिताने थे. जल्दी से चाय, ​​लेकिन मुझे लगता है कि मैंने उनके घर में 4 घंटे बिताए. हम बैठे, बातें कीं, खाया, चाय पी, बुफे खाया, लंच किया. यह एक शानदार मुलाकात थी.'

उन्होंने आगे कहा कि परिणीति के माता-पिता से मिलना उन्हें पार्लियामेंट में स्पीच देने से भी ज्यादा नर्वस कर गया. उन्होंने कहा, 'पहली बार, मैं पार्लियामेंट में स्पीच देने के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा नर्वस था.'

