कन्नड एक्ट्रेस राधिका कुमारस्वामी पर लगे धोखाधड़ी के आरोप, CCB करेगी पूछताछ

मशहूर कन्नड एक्ट्रेस और पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी की पत्नी राधिका कुमारस्वामी की मुसीबत बढ़ने वाली है. धोखाधड़ी के मामले में उनसे जरूरी पूछताछ होने वाली है और सेंट्रल क्राइम ब्रांच की तरफ से एक समन भी भेजा जा चुका है. आरोपी युवराज स्वामी मामले में लगातार राधिका का नाम सामने आया है. दावे किए गए हैं कि एक्ट्रेस को युवराज की तरफ से 75 लाख रुपये दिए गए थे.

राधिका कुमारस्वामी की बढ़ी मुसीबत

अब शुक्रवार को CCB इस मामले में राधिका कुमारस्वामी से पूछताछ करने जा रही है. जानने की कोशिश रहेगी कि आखिर क्यों युवराज की तरफ से इतनी बड़ी धनराशि राधिका को दी गई थी. मालूम हो कि युवराज स्वामी पर आरोप है कि उसने कई बड़े VVIP और एक्टर्स संग धोखा किया है. ऐसे में उसका राधिका स्वामी संग कनेक्शन आना केस को और ज्यादा पेचीदा बना रहा है. खबर ये भी है कि राधिका को जो 75 लाख रुपये मिले हैं वो एक साथ नहीं बल्कि दो किश्तों में दिए गए हैं.

