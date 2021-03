सलमान खान ने लगवाई COVID-19 वैक्सीन की पहली डोज, ट्वीट कर दी जानकारी

सुपरस्टार सलमान खान ने बुधवार को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली है. उन्होंने अपने वैरिफाइड ट्विटर हैंडल के जरिए ट्वीट करके अपने फैन्स को इस बारे में जानकारी दी है. सलमान खान ने ट्वीट किया, "आज मैंने वैक्सीन की पहली डोज ली." मालूम हो कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है और बीते कुछ दिनों में कई सेलेब्रिटीज के कोविड पॉजिटिव होने की खबर आ चुकी है.

Took my first dose of vaccine today....