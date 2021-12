R Madhavan ने Chetan Bhagat को किया रोस्ट, बोले- 3 Idiots फिल्म किताब से बेहतर थी

एक्टर आर माधवन और लेखक चेतन भगत सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे हैं. दरअसल, दोनों के बीच ट्विटर जंग छिड़ चुकी है. नेटफ्लिक्स पर दोनों का एक शो रिलीज हुआ है, जिसका नाम है 'Decoupled'. माधवन इस शो में भारत के दूसरे बेस्ट सेलिंग ऑथर के रूप में नजर आ रहे हैं. चेतन भगत ने नेटफ्लिक्स का एक ट्वीट शेयर किया, जिसके साथ लिखा, 'मेरी किताबें और उन पर बनी फिल्में शानदार हैं.' इस ट्वीट को देखकर आर माधवन खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने जवाब में लिखा कि उन्हें किताबें ज्यादा पसंद हैं. बस फिर देर किस बात की थी, आर माधवन और चेतन भगत के बीच जुबानी जंग छिड़ गई (मजाक में).

माधवन और चेतन भगत के बीच छिड़ी जुबानी जंग

आर माधवन के जवाब पर चेतन भगत ने लिखा कि क्या आपने किसी को यह कहते सुना है कि किताबें, फिल्म से ज्यादा बेहतर हैं? माधवन ने लिखा, "हां, 3 इडियट्स." इसके साथ ही माधवन ने कई इमोजी बनाई. चेतन भगत ने लिखा, "तुम मेरे सामने 3 इडियट्स को फ्लॉन्ट कर रहे हो? मुझे मत सिखाओ, शायद तुम्हें जाना चाहिए और मेरी किताबें पढ़नी चाहिए."

My books, and the movies based on them ❤️ https://t.co/kqSwHMbfxn — Chetan Bhagat (@chetan_bhagat) December 20, 2021

You’re flaunting 3 Idiots to ME? Don’t try to preach to the choir, maybe you should go actually read my books 😋 https://t.co/hwwgvuDqOa — Chetan Bhagat (@chetan_bhagat) December 20, 2021

If you love books so much, why are you in my new show? Decoupled streaming only on Netflix.😃😃😄😄 https://t.co/0LV9ReLaU8 — Ranganathan Madhavan (@ActorMadhavan) December 20, 2021

WOW, if this was your writing test, I'd say you passed. But honestly what did you think about my Netflix debut? https://t.co/KxJ2Faars2 — Chetan Bhagat (@chetan_bhagat) December 20, 2021

इसपर माधवन ने रिप्लाई करते हुए लिखा, "अगर आपको किताबें इतनी पसंद हैं तो आप मेरे शो में क्यों हैं? नेटफ्लिक्स पर डीकपल्ड शो रिलीज हो चुका है." चेतन भगत खुद को रोक नहीं पाए. उन्होंने लिखा, "हा हा हा, वाह क्या बात है. शायद में ही हूं जो एक पान मसाला ब्रैंडेड शो के ऊपर पुलितजर प्राइज लेने जाना प्रिफर करेगा." इसपर माधवन लिखते हैं कि मैं बेस्टसेलर की जगह 300 करोड़ क्लब प्रिफर करूंगा.

चेतन भगत ने एक बार फिर वार करते हुए लिखा कि मुझे लोग मेरे ही नाम से जानते हैं, न कि उस एक फिल्म के फरहान के नाम से. इसपर माधवन ने जो रिप्लाई किया, उसने सभी का दिल जीत लिया. माधवन ने लिखा, "मैं केवल फरहान के नाम से ही नहीं जाना जाता हूं. मुझे लोग तनु वेड्स मनु से मनु के नाम से भी जानते हैं, Alaipayuthey के कार्तिक के नाम से जानते हैं, और मेरे फेवरेट, मैडी, क्योंकि मैं रहता हूं सबके दिल में." आखिर में चेतन भगत लिखते हैं कि वाओ, अगर यह तुम्हारा एक राइटिंग टेस्ट था तो तुम इसमें पास हुए हो. लेकिन सच बताओ, तुम मेरे नेटफ्लिक्स डेब्यू के बारे में क्या सोचते हो? माधवन ने लिखा कि मैं बड़े पर्दे पर ही ठीक हूं, आपकी किताबों की तरह. और शो में मैं काफी शानदार नजर आ रहा हूं.