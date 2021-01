कुबूल है 2.0 का फर्स्ट लुक रिलीज, रोमांटिक अंदाज में दिखे सुरभि ज्योति और करण सिंह ग्रोवर

सुरभि ज्योति और करण सिंह ग्रोवर स्टारर जी टीवी के शो कुबूल है ने टीवी इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद दर्शकों से खूब प्यार हासिल किया था. इस शो में सुरभि ज्योति ने जोया की भूमिका निभाई थी और करण सिंह ग्रोवर असद की भूमिका में नजर आए थे. सुरभि और करण की केमिस्ट्री को फैंस ने खूब पसंद किया था. साथ ही शो की कहानी भी जनता के बीच हिट हुई थी.

सामने आया कुबूल है 2.0 का फर्स्ट लुक

शो का बंद होना फैंस के लिए निराशा की बात थी और लम्बे समय से सभी फैंस करण और सुरभि को साथ देखना चाह रहे थे. इसीलिए जब कुछ समय पहले ही कुबूल है 2.0 की घोषणा हुई तो फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं था. फैंस के इस शो को लेकर उत्साह को देखने के बाद मेकर्स ने इसका पहला लुक आखिरकार रिलीज कर दिया है.

सुरभि ज्योति ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुबूल है 2.0 से फर्स्ट लुक को शेयर किया है. कुबूल है 2.0 के फर्स्ट लुक में सुरभि ज्योति और करण सिंह ग्रोवर का रोमांटिक अंदाज देखने को मिल रहा है. फोटो को शेयर करते हुए सुरभि ने लिखा- ''असद और जोया एक बार फिर वापस आ रहे हैं ताकि वो नए साल की शुरआत और ज्यादा रोमांस, ड्रामा और एक्शन के साथ कर सकें. #QuboolHai2Point0 #ComingSoon. #EtneralLoveStory.''

फर्स्ट लुक देख दीवाने हुए फैंस

जाहिर है कि फैंस सुरभि के पोस्ट को देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं. ट्विटर पर यह फर्स्ट लुक वायरल हो रहा है और फैंस इसपर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. जानिए किसने क्या कहा-

#KaranSinghGrover #SurbhiJyoti #QuboolHai2Point0

Asad is still there zoya our truth

Meanwhile Zoya posted the truth

That is the First Look — Kaaaaraan (@Kaaaaraan1) January 8, 2021

Deja Vu

One Can Feel Them From Distance Thats Their Speciality.

Thats The Power They Carry..



QuboolHai First Look Out#KaranSinghGrover #SurbhiJyoti #QuboolHai2Point0 pic.twitter.com/4yUvdAnrQJ — Crazy 4 KaBhi (@4_kabhi) January 8, 2021

It's really like a treat for us

.. Now we we are waiting eagerly for this one!!

QuboolHai First Look Out#SurbhiJyoti #KaranSinghGrover — Surbhijyoti_swapnu (@Surbhijyotiswa1) January 8, 2021

Even my mom was saying 'Their pose is in heart shape form' 😍😍



Uff... Loving this beautiful pic



Qubool Hai First Look Out



#KaranSinghGrover#QuboolHai2Point0 #SurbhiJyoti pic.twitter.com/cijfUT4RH9 — Shrii_Kripa (@onlyyksgfan) January 8, 2021

It has to be one of the most beautiful montages I've ever seen, aesthetically & emotionally. It ain't a pic, it's a feeling! 🥺🥺🥺

PS : The 2nd edit is just to emphasise the symbolism that together they are "Ek Dil Do Jaan". ❤️#SurbhiJyoti #KaranSinghGrover #QuboolHai2Point0 pic.twitter.com/cByOUKkKrm — GANGES (@gangavasudev) January 8, 2021

बता दें शो कुबूल है 2.0 का प्रीमियर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जी 5 पर किया जाएगा. अभी इसकी रिलीज डेट का खुलासा नहीं हुआ है. सुरभि ज्योति की बात करें तो उन्हें पिछली बार एकता कपूर के सीरियल नागिन 3 में देखा गया था. वहीं करण सिंह ग्रोवर को एकता के शो कसौटी जिंदगी की 2 में देखा गया था. इस शो में करण ने मिस्टर बजाज का रोल निभाया था. करण और सुरभि को जोड़ी को दोबारा साथ देखना काफी दिलचस्प होने वाला है.