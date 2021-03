पति निक जोनस संग ऑस्कर नॉमिनेशंस का ऐलान करेंगी प्रियंका, शेयर किया वीडियो

ग्लोबल आइकॉन प्रियंका चोपड़ा ने दुनियाभर में अपनी पहचान बना चुकी हैं. प्रियंका एक के बाद एक सफलता की सीढ़ी चढ़ रही हैं. इन दिनों प्रियंका चोपड़ा लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं, जिसकी वजह उनकी किताब अनफिनिश्ड और उनका नया रेस्टोरेंट सोना है. अब प्रियंका ने एक और खुशखबरी फैंस को दे दी है.

प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए बताया है कि वह अपने पति निक जोनस के साथ मिलकर 93वें अकादमी पुरस्कार यानि ऑस्कर्स के लिए नामांकन की घोषणा करने वाली हैं. प्रियंका चोपड़ा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उनके साथ पति और सिंगर निक जोनस भी नजर आ रहे हैं.

प्रियंका-निक करेंगे ऑस्कर नॉमिनेशंस की घोषणा

इस वीडियो को प्रियंका ने अपने लंदन के घर पर शूट किया है. वीडियो में प्रियंका अपने फैंस से कहती हैं कि, 'मुझे बताए बिना बताओ कि कि हम ऑस्कर नामांकन की घोषणा कर रहे हैं. इसके बाद पीछे खड़े निक जोनस कहते हैं कि हम कर रहे हैं नहीं कहना होता तुम कर रहे हो कहना होता है. अब आपने सबको बता दिया. इसपर प्रियंका हैरान होती हैं और कहती हैं कि अच्छा ठीक है हम ऑस्कर नॉमिनेशन्स की घोषणा करने वाले हैं, हमें लाइव देखें.'

Hey @TheAcademy, any chance I can announce the Oscar nominations solo? 😂 Just kidding, love you @nickjonas! We are so excited to be announcing the #OscarNoms on Monday, March 15th at 5:19AM PDT! Watch it live on @TheAcademy's Twitter! pic.twitter.com/fB5yyEtWK6