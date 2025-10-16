scorecardresearch
 

'हमारी कभी बात नहीं हुई…', प्रियामणि ने बहन विद्या बालन को लेकर कही बड़ी बात

एक इंटरव्यू में साउथ की फेमस एक्ट्रेस प्रियामणि ने बताया कि वह अपनी चचेरी बहन विद्या बालन की बजाय अपने पिता से अधिक बात करती हैं. वहीं उन्होंने ये बताया कि वो विद्या की अगली फिल्म का इंतजार कर रही है.

प्रियामणि ने विद्या बालन पर दिया बयान (Photo: Instagram/@balanvidya)
फिल्म इंडस्ट्री में कई अनोखे पारिवारिक रिश्ते हैं और ऐसा ही एक रिश्ता बॉलीवुड अदाकारा विद्या बालन और साउथ इंडियन एक्ट्रेस प्रियामणि के बीच है. दोनों चचेरी बहनें हैं. हाल ही के इंटरव्यू में प्रियामणि ने विद्या के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात की और बताया कि उनके बीच कभी बातचीत नहीं हुई.

बता दें कि प्रियामणि और विद्या बालन के दादा भाई थे. इस नाते उनके बीच चचेरी बहनों का रिश्ता हैं. हाल ही में प्रियामणि ने सीएनएन-न्यूज 18 के साथ हुए इंटरव्यू में अपने और विद्या के बॉन्ड पर खुलकर बात की है. 

प्रियामणि ने क्या बताया?
प्रियामणि ने बताया कि इतने करीबी रिश्तेदार होने के बाद भी उनकी आपस में कभी कोई बातचीत नहीं हुई. हालांकि मैं उनके पिता से ज्यादा बात करती हूं. विद्या बालन अंकल मेरे साथ रोजाना कॉन्टेक्ट में रहते हैं, और जब वे मुझसे बात नहीं कर पाते, तो मेरे पिता को फोन करते हैं और वे बात करते हैं. विद्या बालन एक अद्भुत एक्ट्रेस हैं. हम दोनों के बीच हमेशा एक-दूसरे के लिए तारीफ का भाव रहता है. मैं उनके बड़े पर्दे पर वापस आने का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं. एक दर्शक के तौर पर मुझे उनकी दमदार एक्ट्रेस होने की बहुत याद आती है.'

बता दें कि  विद्या बालन आखिरी बार 2024 में आई हॉरर-कॉमेडी 'भूल भूलैया 3' में नजर आई थीं. अनीस बज्मी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में कार्तिक आर्यन, माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी भी थीं. अजय देवगन और रोहित शेट्टी की 'सिंघम अगेन' से क्लैश होने के बावजूद इस फिल्म ने बॉक्स-ऑफिस पर दुनिया भर में ₹389.28 करोड़ की कमाई की. विद्या ने अभी तक अपने अगले प्रोजेक्ट की घोषणा नहीं की है.

प्रियमणि का अगला प्रोजेक्ट?
प्रियमणि हाल ही में मलयालम एक्शन थ्रिलर 'ऑफिसर ऑन ड्यूटी' में नजर आईं, जिसमें कुंचाको बोबन लीड रोल में थे, साथ ही विशाक नायर और जगदीश भी थे.  अब वो 'जन नायकन' में नजर आएंगी, जिसमें विजय, पूजा हेगड़े और बॉबी देओल लीड रोल में हैं, साथ ही ममिथा बैजू, गौतम वासुदेव मेनन, प्रकाश राज और नारायण भी लीड रोल में हैं. यह फिल्म राजनीति में कदम रखने से पहले विजय की आखिरी फिल्म बताई जा रही है और जनवरी 2026 में रिलीज होने वाली है.

लेटेस्ट

