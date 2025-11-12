धर्मेंद्र ठीक हैं? प्रेम चोपड़ा की सेहत में सुधार, सताई दोस्त की चिंता, जल्द होंगे डिस्चार्ज

बॉलीवुड की दुनिया पर मंडरा रहे बुरे साए अब छंटते जा रहे हैं. एक्टर धर्मेंद्र के बाद अब खबर है कि प्रेम चोपड़ा भी घर जल्दी वापस जाने वाले हैं. उनकी सेहत भी ठीक बताई जा रही है. प्रेम चोपड़ा के दामाद ने इसकी जानकारी भी दी है. हालांकि ठीक होने के बाद उन्होंने धर्मेंद्र का हाल पूछा.

और पढ़ें

धर्मेंद्र को लेकर चिंता में प्रेम

बॉलीवुड में अपने विलेनियस रोल के लिए मशहूर 90 साल के प्रेम चोपड़ा की सेहत में अब सुधार है. उनके दामाद ने बताया कि डॉक्टर्स उन्हें जल्द ही डिस्चार्ज भी कर देंगे. हालांकि वो अपने बारे में नहीं बल्कि धर्मेंद्र को लेकर चिंता में डूबे हैं. दोनों हम उम्र हैं और ये दिखाता है कि उनके बीच कितना गहरा रिश्ता है.

प्रेम के दामाद विकास भल्ला ने स्टेटमेंट जारी कर कहा कि- "ये सब अनावश्यक अटकलें हैं. वो बिल्कुल ठीक हैं और जांच करवाने की प्रक्रिया में हैं. उन्हें कल तक घर वापस आ जाना चाहिए. वो बिल्कुल ठीक हैं. उन्हें केवल नियमित जांच के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था, क्योंकि उम्र से संबंधित कुछ समस्याएं और एक संक्रमण था. उन्होंने सभी जांचें कीं, और सौभाग्य से सब कुछ सामान्य निकला. जब मैं आज सुबह उनसे मिलने गया, तो वो पूरी तरह ठीक और खुश थे, लेकिन जहिर तौर से, वो धर्मेंद्र जी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे."

Advertisement

एक ही दिन एडमिट हुए थे धर्मेंद्र-प्रेम

मालूम हो कि प्रेम चोपड़ा को भी 10 नवंबर को मुंबई लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था. खबर थी कि उन्हें हार्ट से जुड़ी समस्या के कारण एडमिट किया गया. डॉक्टर ने बताया था कि उन्हें हृदय संबंधी समस्या के साथ-साथ वायरल और फेफड़ों में भी संक्रमण हो गया है, जिसके लिए मैं भी उसी टीम में उपचार कर रहा हूं. वो आईसीयू में नहीं हैं, बल्कि अपने वार्ड में हैं.

वहीं धर्मेंद्र अब 48 घंटे अस्पताल में बिताने के बाद घर आ चुके हैं. एक्टर को उम्र संबंधी समस्याओं की वजह से ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. बीच में उनकी मौत की अफवाह भी फैली, हालांकि परिवार ने इसे सिरे से खारिज किया और बताया कि वो ठीक हैं. आज सुबह 7:45 बजे धर्मेंद्र को एंबुलेंस में उनके जुहू वाले घर ले जाया गया.

---- समाप्त ----