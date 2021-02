रिहाना ने अब ट्वीट की अपनी टॉपलेस तस्वीर, गले में भगवान गणेश का पेंडेंट

पॉप सिंगर रिहाना अपने गाने और फैशन सेंस के चलते सुर्खियों में रहती हैं. कुछ समय पहले उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किया था, जिसकी वजह से वो काफी खबरों में रहीं. अब एक बार फिर रिहाना चर्चा में आ गई हैं. इस बार वो अपने एक फोटोशूट की वजह से लाइमलाइट में हैं.

रिहाना ने दिया टॉपलेस पोज

दरअसल, रिहाना ने लॉन्जरी ब्रांड के लिए फोटोशूट कराया है. इस फोटोशूट में वो टॉपलेस पोज दे रही हैं. साथ ही उन्होंने कई एक्सेसरीज भी कैरी की हुई हैं. उन्होंने गले में भगवान गणेश का पेंडेंट भी पहना है, जिसकी वजह से वो ट्रोल्स के भी निशाने पर आ गई हैं. सोशल मीडिया पर उनके फैशन सेंस की आलोचना की जा रही है.

फोटो शेयर करते हुए रिहाना ने लिखा- when PopcaanMusic said “me nuh wan ya wear no lingerie tonight fa me girl”.

when @PopcaanMusic said “me nuh wan ya wear no lingerie tonight fa me girl” @SavageXFenty pic.twitter.com/bnrtCZT7FB — Rihanna (@rihanna) February 15, 2021

rihanna !! stop using my religion as an aesthetic !! that ganesh figurine at the end of the chain :( is a holy and sacred figure for us hindus — kani 준‧₊ | STREAM WAY HOME MV (@09S00B) February 15, 2021

wearing that necklace, which depicts a hindu diety, is clearly cultural appropriation. my culture is not your aesthetic https://t.co/ccAhGcGH5q — resh⁷ ⟭⟬ ♡ ⟬⟭ (@kpopandtae) February 15, 2021

This is so disrespectful Riri.

My Religion ain't your aesthetic! — 🅱️humi jas (@aigirinand1) February 15, 2021

Super offensive wearing Ganesha like that. My first god, a holy sentiment to millions of people celebrating Ganesh Chaturthi every year. Sorry RiRi, you disappointed me and others. — daakkuuu (@Presenjeet26) February 15, 2021

is everyone going to ignore the necklace or...?

like you know that is Ganesha right? you know Hinduism is not an aesthetic right? — ana ✨ (@venustalgia) February 15, 2021

she’s wearing a Hindu God in her necklace... — mashallah (@polarrights) February 15, 2021

पहले भी विवादों में आ चुकी हैं रिहाना, मांगनी पड़ी थी माफी

इससे पहले भी रिहाना विवादों में आ चुकी हैं. रिहाना ने अपने वर्चुअल रनवे शो Savage X Fenty में लॉन्जरी कलेक्शन को दिखाया गया था. इस शो के लिए म्यूजिकल प्रोड्यूसर Coucou Chloe ने अपने गाने Doom को इस्तेमाल किया था. इस गाने में इस्लाम की हदीस हैं. हदीस वो बातें हैं, जो पैगम्बर ने कही थे. कुरान के अलावा हदीस भी इस्लामी संस्कृति के रीति-रिवाजों और नियमों को बताती हैं, जिन्हें लोग फॉलो करते हैं. हदीस को एक लॉन्जरी फैशन शो में इस्तेमाल होता देख सोशल मीडिया पर यूजर्स ने नाराजगी जताई थी. इसपर रिहाना ने माफी भी मांगी थी.



ब्रांड फेंटी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल के जरिए माफी मांगते हुए रिहाना ने कहा था, 'मैं मुस्लिम समुदाय का शुक्रिया कहना चाहती हूं जिन्होंने Savage X Fenty शो में हुई हमारी गलती पर नजर डाली. हमसे ये गलती अनजाने में हुई है. मैं सभी से माफी मांगना चाहूंगी. हम समझते हैं कि हमने इस बात से अपने कई मुस्मिल भाई और बहनों का दिल दुखाया है. मैं इस बात से बेहद निराश हूं.'

किसान आंदोलन के समर्थन में किया था ट्वीट

मालूम हो कि 2 फरवरी को रिहाना ने भारत में चले रहे किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किया था. उन्होंने ट्वीट में लिखा था-हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? #FarmersProtest.

इस पर एक्ट्रेस कंगना रनौत ने जवाब देते हुए लिखा था- इसके बारे में कोई भी बात इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये किसान नहीं हैं बल्कि आतंकवादी हैं जो भारत को बांटना चाह रहे हैं. ताकि चीन जैसे देश हमारे राष्ट्र पर कब्जा जमा ले और यूएसए जैसी चाइनीज कॉलोनी बना दें. तुम शांत बैठो बेवकूफ. इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया था.