जहीर से शादी के वक्त सोनाक्षी का हुआ था घरवालों से झगड़ा? कजिन ने कहा- अगर थप्पड़ मारा...

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा साल 2024 में अपने बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल संग शादीशुदा बंधन में बंधीं. उनकी शादी पर कई लोग बेहद खुश थे. मगर सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस की जमकर ट्रोलिंग हुई. लोगों ने उन्हें जहीर से शादी करने पर काफी कुछ कहा. सोनाक्षी की शादी पर उनके भाई भी नजर नहीं आए, जिससे हर किसी के मन में एक शक पैदा हुआ.

सोनाक्षी की शादी पर क्या बोलीं कजिन बहन पूजा?

कई लोगों को लगा कि सोनाक्षी ने जहीर संग शादी के कारण अपने परिवार से झगड़ा मोल लिया है. वो उनके रिश्ते से खुश नहीं थे, हालांकि सोनाक्षी के पिता शत्रुघ्न सिन्हा और मां पूनम ने इसपर अपनी सफाई दी. लेकिन लोगों के मन में ये सवाल अभी तक रहा कि क्या सोनाक्षी और उनके भाइयों में सबकुछ ठीक है? अब एक्ट्रेस की कजिन बहन पूजा रुपारेल ने इसपर बात की है.

पूजा रुपारेल, जो 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' में छुटकी के किरदार में नजर आई थीं, उन्होंने सोनाक्षी की शादी और उनके परिवार के बीच दिक्कतों पर रिएक्ट किया है. पूजा, दरअसल सोनाक्षी की मासी की बेटी हैं. उनका कहना है कि एक्ट्रेस की शादी को लेकर परिवार में कोई परेशानी नहीं थी. उनके माता-पिता भी इस शादी से खुश थे.

पूजा ने हिंदी रश को कहा, 'जब लोग फेमस होते हैं, तो विवाद होता है. सोनाक्षी की शादी को लेकर सभी सपोर्ट में थे. दोनों शादी में मौजूद थे. मैं जानती हूं कि शत्रुघ्न अंकल कभी सोनाक्षी के फैसले के खिलाफ नहीं होंगे, वो उनकी आंखों का तारा है. उनके बेटों को डांट पड़ते देखा गया है, लेकिन सोनाक्षी को कभी कुछ नहीं कहा गया. वो सबके लिए डॉन हैं, मगर सोनाक्षी के लिए नहीं.'

क्या परिवार संग हुआ था सोनाक्षी का झगड़ा?

पूजा ने बताया कि सोनाक्षी, जहीर के साथ वाकई खुश हैं. 'ऐसा नहीं था कि उसने ये फैसला रातोंरात लिया था. दोनों कई सालों तक साथ रहे, वो सोच-समझकर ही इस फैसले पर आई.' पूजा ने आगे परिवार के बीच खटपट की खबरों पर कहा, 'दोनों शादी पर मौजूद थे. ये सब लोगों को समझना चाहिए कि दूसरों की जिंदगी में दखल ना दें, अपने लिए जिंदगी ढूंढे. मतलब कुछ हुआ हो, तो मैं समझूं. जैसे थप्पड़ मारा हो या विवाद हुआ. कुछ हुआ ही नहीं.'

पूजा ने भाई लव-कुश संग झगड़े पर भी अपना रिएक्शन दिया. उन्होंने कहा कि ये सोनाक्षी और उनके परिवार का पर्सनल मामला है. उन्होंने आगे ये भी बताया कि वो जहीर से मिली थीं और उन्हें वो बहुत फनी लगे. बता दें कि सोनाक्षी और जहीर की शादी जून 2024 में हुई थी. ये एक इंटीमेट वेडिंग सेरेमनी थी, जहां सिर्फ उनका परिवार और कुछ खास दोस्त शामिल थे.

