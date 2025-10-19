'हम एक-दूसरे की दुनिया थे', भाई सिद्धार्थ को याद कर इमोशनल हुईं पूजा बेदी, बताया सुसाइड नोट में क्या लिखा था?

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर कबीर बेदी की बेटी पूजा बेदी ने हाल ही में अपनी लाइफ के सबसे दर्दनाक दौर के बारे में खुलकर बात की. ये स्टोरी उनके भाई सिद्धार्थ बेदी की है. जिन्होंने सिजोफ्रेनिया से लंबे समय तक लड़ने के बाद 25 साल की उम्र में सुसाइड कर लिया था. पूजा ने बताया कि यह हादसा उनके जीवन का सबसे बड़ा झटका था. खासकर इसलिए क्योंकि उस वक्त वह प्रेग्नेंट थीं.



सिद्धार्थ कन्नन को दिए इंटरव्यू में पूजा ने उस पल को याद करते हुए कहा कि जब उन्हें सिद्धार्थ की मौत की खबर मिली, तो वह पूरी तरह टूट गईं. पर उस समय वह इस डर से कांप रही थीं कि कहीं इस सदमे का असर उनके बच्चे पर न पड़े. उन्होंने कहा, 'मुझे शांत रहना था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे पर इस आघात का असर हो. मुझे मिसकैरेज का डर था. मैंने खुद को समझाया, सकारात्मक रहने की कोशिश की. मैं उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मुझे पता था कि उसका सफर खत्म हो चुका है और मेरा अभी बाकी है.'

कबीर बेदी ने देखा वह दर्दनाक मंजर

पूजा ने बताया कि जब यह हादसा हुआ उनके पिता कबीर बेदी उस वक्त अमेरिका में सिद्धार्थ के साथ थे. वही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने बेटे की बॉडी देखी थी. पूजा ने इमोशनल होते हुए कहा, 'मैं उस पल की कल्पना भी नहीं कर सकती. मेरे पिता ने जो देखा, वह किसी भी माता-पिता के लिए असहनीय है.'

सुसाइड नोट में क्या लिखा था?

पूजा ने बताया कि उनके भाई सिद्धार्थ ने जाने से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ा था. जिसमें परिवार के लिए कई इमोशनल बातें लिखी थीं. उसमें पूजा, उनकी बेटी अलाया और उनकी मां के लिए संदेश था. पूजा ने कहा, 'वह घटना टाली जा सकती थी, लेकिन उसने अपनी यात्रा खत्म करने का फैसला किया. काश उसने थोड़ी और हिम्मत दिखाई होती, थोड़ा और जिया होता.'

हम दोनों सिर्फ भाई बहन नहीं थे

पूजा ने बताया कि सिद्धार्थ की मानसिक स्थिति को डॉक्टर लंबे समय तक सही ढंग से समझ नहीं पाए. पहले उन्हें डिप्रेशन बताया गया, फिर बाइपोलर डिसऑर्डर कहा गया. सही डायग्नोसिस यानी सिजोफ्रेनिया का पता लगने में बहुत समय लगा. पूजा ने बताया कि उस वक्त वह भारत में थीं, शादीशुदा जीवन में व्यस्त थीं. इस बीच उनका भाई अकेलेपन और बीमारी से लड़ रहा था.

इस इंटरव्यू के दौरान अपने बचपन की बातें करते हुए पूजा की आंखों में प्यार और दर्द दोनों झलकते हैं. उन्होंने कहा, 'हम दोनों बहुत करीब थे. हम एक ही कमरे में रहते थे, एक जैसे दोस्त थे, यहां तक कि कभी-कभी एक ही टूथब्रश तक इस्तेमाल कर लेते थे. हमारा रिश्ता सिर्फ भाई-बहन का नहीं था, हम एक-दूसरे की दुनिया थे.'

