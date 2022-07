डायरेक्टर मणि रत्नम की फिल्म 'पोन्नियिन सेलवन' (Ponniyin Selvan) उर्फ 'पीएस 1' (PS 1) को देखने का इंतजार फैंस को बेसब्री से है. इस फिल्म के चर्चे लंबे समय से हो रहे है, हालांकि इसको लेकर डिटेल्स कुछ समय पहले ही आनी शुरू हुई हैं. अब पोन्नियिन सेलवन का टीजर भी रिलीज हो गया है. इसकी कहानी चोल साम्राज्य से जुड़ी है और टीजर से साफ है कि ये फिल्म जबरदस्त होने वाली है.

जबरदस्त है पोन्नियिन सेलवन का टीजर

बतौर डायरेक्टर मणि रत्नम चार सालों के बाद पर्दे पर वापसी कर रहे हैं. उन्होंने पिछली बार 2018 में आई फिल्म Chekka Chivantha Vaanam को बनाया था. इसके बाद अब वह फिल्म पोन्नियिन सेलवन के साथ जल्द आ रहे हैं. इस फिल्म में चोल साम्राज्य में चलने वाले संघर्ष को दिखाया जाने वाला है. माना जा रहा है कि यह भारत में पीरियड फिल्म्स में से सबसे महान होगी.

'पोन्नियिन सेलवन' का टीजर एकदम आलीशान है. टीजर में आप विक्रम, किच्चा सुदीप और जयम रवि को देख सकते हैं. इस टीजर में बड़े-बड़े जहाज, हाथी-घोड़े और महलों को देखा जा सकता है. इसके अलावा ऐश्वर्या राय बच्चन और तृषा को बेहद खूबसूरत लुक्स में भी आप देख सकते हैं. ये फिल्म एकदम जबरदस्त होने वाली है और इस टीजर से ये बात साफ है.

#PonniyinSelvan audio rights went to #TIPS for a record price of ₹ 24 crs.. 🔥