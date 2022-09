PM Narendra Modi Birthday: बॉलीवुड सेलेब्स ने दी पीएम मोदी को बर्थडे की बधाई, खास है किंग खान का मैसेज

Happy Birthday PM Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 72वां जन्मदिन मना रहे हैं. पीएम मोदी के बर्थडे पर उन्हें दुनियाभर से बधाई संदेश मिल रहे हैं. इस मौके पर बॉलीवुड सेलेब्स ने भी माननीय प्रधानमंत्री को बधाई दी है. आइये जानते हैं कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर किस-किस सेलिब्रिटी ने उन्हें विश किया.

बॉलीवुड सेलेब्स ने पीएम मोदी को बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से दुनिया वाकिफ है. पीएम मोदी जहां भी जाते हैं, जिससे भी मिलते हैं अपनी गहरी छाप छोड़ देते हैं. बॉलीवुड सेलेब्स से भी पीएम मोदी का खास बॉन्ड शेयर करते हैं. इसलिये उनके जन्मदिन को स्पेशल बनाने के लिये कई सेलेब्स ने उन्हें प्यार भरे मैसेज भेजे हैं. इस लिस्ट में करण जौहर से लेकर अनुपम खेर तक नाम शामिल है.

देखिये किस सेलेब ने पीएम मोदी के लिये क्या लिखा-

जन्मदिन की शुभकामनाये honorable Prime Minister @narendramodi

Your leadership inspires 🇮🇳 and me. Wishing you good health and a great year ahead Sir 🙏@PMOIndia pic.twitter.com/8GTAUEy3XT September 17, 2022

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी! आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ! प्रभु आपको लम्बी और स्वस्थ आयु प्रदान करें! आप अपनी शपथ की ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाने का प्रयत्न कर रहें है!सालों तक करते रहेंगे! आपके नेतृत्व के लिए धन्यवाद! Happy Birthday Prime Minister #Modiji!🙏 pic.twitter.com/xoFmYSbDSH — Anupam Kher (@AnupamPKher) September 17, 2022

Happiest birthday to our dearest Hon. Prime Minister Shri @narendramodi !! Praying for your good health , peace and happiness ! Thank you for the amazing leadership and inspiration! @PMOIndia — Shankar Mahadevan (@Shankar_Live) September 17, 2022

Wishing Dear Prime Minister @narendramodi ji an abundance of health and a great year ahead. pic.twitter.com/KQpneXXrE0 — Sunny Deol (@iamsunnydeol) September 17, 2022

Wishing our Hon Prime Minister Shri @narendramodi ji a very happy birthday. May god bless you with great health and long life Sir. #HappyBirthdayModiji pic.twitter.com/xP8Z3ecNYD — Riteish Deshmukh (@Riteishd) September 17, 2022

Wishing Shri @narendramodi ji a very happy birthday. Thank you sir for inspiring us and being a leader we will always look upto. 🙏🏼 pic.twitter.com/hIvnchZ45J — Isha Koppikar (@ishakonnects) September 17, 2022

Wishing our Hon'ble Prime Minister Shri @narendramodi ji on his birthday 🙏🏼 — Abhishek 𝐁𝐚𝐜𝐡𝐜𝐡𝐚𝐧 (@juniorbachchan) September 17, 2022

Your vision, your warmth, and your capacity to work…just some of the many things that I find deeply inspiring. Happy Birthday @narendramodi ji. Wish you health, happiness and a glorious year ahead. 🙏🏻 pic.twitter.com/0Ic7JmoZ3K — Akshay Kumar (@akshaykumar) September 17, 2022

इन ट्वीट्स के जरिये इतना तो पता चल गया है कि पीएम मोदी के लिये बॉलीवुड के दिल में कितनी मोहब्बत और सम्मान है. हर किसी ने उनकी लंबी उम्र और स्वस्थ स्वास्थय की कामना की है. एक साधारण इंसान से देश का पीएम बनने तक पीएम मोदी ने बेहद लंबा सफर तय किया है. इसलिये हर कोई उनका इतना सम्मान करता है. प्रधानमंत्री की रियल लाइफ इंस्पायरिंग कहानी पर बायोपिक भी बन चुकी है.

गुजरात में हुआ जन्म

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 1950 में गुजरात में हुआ था. पीएम मोदी ने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष देखे हैं. एक वक्त पर वो चाय बेचकर गुजारा करते थे. लेकिन उनके दिल में देश के लिये कुछ कर गुजरने की चाहत थी. इसलिये वो शुरुआती वक्त में आरएसएस के सदस्य बने. इसके बाद धीरे-धीरे भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गये.

राजनीति में कदम रखने के बाद पीएम मोदी ने अपनी एक पहचान बनाई और तीन दफा उन्हें गुजरात का सीएम बनने का मौका मिला. इसके बाद वो 2014 के इलेक्शन में खड़े हुए और उन्हें देश की जनता ने बतौर पीएम चुना. ये पीएम मोदी की मेहनत और जनता का प्यार ही था कि उन्हें 2019 में फिर पीएम चुना गया. उम्मीद है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता यूं ही बरकरार रहे और वो आगे ऐसे ही ऊंचाईयों को छूते रहे. Happy Birthday Modi Ji!