PM Modi ने की The Kashmir Files की तारीफ, फिल्म की टीम से की मुलाकात

अनुपम खेर स्टारर फ‍िल्म द कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files) को काफी अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं. हर कोई विवेक अग्न‍िहोत्री (Vivek Agnihotri) के निर्देशन में बनी इस फ‍िल्म की खूब तारीफ कर रहा है. पब्ल‍िक ही नहीं बल्क‍ि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी यह फ‍िल्म पसंद आई है. उन्होंने फ‍िल्म की टीम से मुलाकात की और उन्हें इसकी बधाई भी दी है.

द कश्मीर फाइल्स के प्रोड्यूसर अभ‍िषेक अग्रवाल ने पीएम मोदी के साथ टीम की फोटोज शेयर की हैं. डायरेक्टर विवेक अग्न‍िहोत्री ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा- 'मैं बहुत खुश हूं क‍ि अभ‍िषेक ने भारत के इस चुनौती भरे सच को दिखाने की हिम्मत दिखाई. यूएसए में #TheKashmirFiles की स्क्रीन‍िंग से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति दुन‍िया के बदलते नजर‍िए में फायदेमंद साब‍ित हुआ.'

मोदी को पसंद आई फ‍िल्म

वहीं प्रोड्यूसर अभ‍िषेक अग्रवाल ने पीएम संग फोटोज शेयर कर लिखा है- 'आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मिलना सुखद अनुभव रहा. #TheKashmirFiles के लिए उनका एप्रीस‍िएशन और अच्छे शब्द इसे और भी खास बनाता है. हमें इससे पहले किसी फिल्म को प्रोड्यूस करने में इतना गर्व महसूस नहीं हुआ. धन्यवाद मोदी जी...'

