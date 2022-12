'खुदी को कर बुलंद...' पठान मूवी पर बवाल के बीच शाहरुख खान के इस ट्वीट की क्यों हो रही चर्चा?

इन दिनों हर ओर शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' की चर्चा है. कोई बॉलीवुड बादशाह की बात अच्छी वजह से कर रहा है. वहीं कुछ लोग 'बेशर्म रंग' गाने पर नाराजगी जता रहे है. इन सारी बातों के बीच 17 दिसंबर को शाहरुख ने #asksrk सेशन रखा. बस फिर क्या था, फैंस ने सवालों की लाइन लगा दी. पर किंग खान भी कम कहां है. अपने चाहने वालों के सवालों का बिंदास तरीके जवाब दिया.

किंग खान ने दिखाया शायराना अंदाज

फैंस के पास शाहरुख खान को मोहब्बत करने की बहुत सी वजहे हैं. पर शाहरुख खान जब शायराना अंदाज में कुछ कहते हैं, तो हर ओर शोर होने लगता है. #asksrk सेशन के बाद सोशल मीडिया पर शोर मचा हुआ है. शाहरुख खान का ट्वीट काफी शेयर किया जा रहा है. असल में #asksrk के दौरान एक फैन ने किंग खान से सवाल किया, सर कोई शायरी या फिर कोट जो आपके जहन में बार-बार आता है?

इस सवाल के जवाब में शाहरुख खान लिखते हैं, 'ख़ुदी को कर बुलंद इतना कि हर तक़दीर से पहले, ख़ुदा बंदे से ख़ुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या.' 'पठान' विवाद के बीच बॉलीवुड बादशाह का ये ट्वीट पढ़ कर फैंस का दिल गदगद हो गया. वहीं एक फैन ने शाहरुख खान से पूछा कि आपके बच्चों से आपको बेस्ट तारीफ क्या मिली है. जवाब में सुपरस्टार ने कहा, 'पापा आप सबसे दयालु व्यक्ति हैं जिन्हें हम जानते हैं.'

बेशर्म रंग गाने पर जारी है विवाद

12 दिसंबर को 'पठान' का पहला गाना 'बेशर्म रंग' रिलीज हुआ. म्यूजिक वीडियो में एक सीन के दौरान दीपिका पादुकोण ऑरेंज कलर की बिकिनी पहने नजर आईं. कई संगठनों को दीपिका की बिकिनी में 'भगवा' रंग दिखा. इसके बाद हर तरफ इसे लेकर बवाल जारी है.

“Papa you are the kindest man we know” https://t.co/9jwQ9gKbGR