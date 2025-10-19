scorecardresearch
 

खौफ में बीते परवीन बाबी के आखिरी दिन, सिर्फ अंडे खाकर किया गुजारा, पूजा बेदी का दावा

एक्ट्रेस परवीन बाबी की मौत लेकर आज तक बातें होती रहती हैं. उनका अफेयर बॉलीवुड एक्टर कबीर के साथ रहा था. अब कबीर बेदी की बेटी पूजा बेदी ने हाल ही में परवीन बाबी को लेकर खुलासा किया है.

परवीन बॉबी को लेकर हुआ खुलासा (Photo: ITG)
'काला सोना', 'अमर अकबर एंथनी', 'सुहाग' और 'काला पत्थर' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेर परवीन बाबी ने अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से ऑडियंस के दिलों में खास जगह बनाई है. परवीन सिर्फ एक सफल एक्ट्रेस ही नहीं, बल्कि उस समय की फैशन आइकन भी थीं. परवीन बाबी कभी एक्टर कबीर बेदी के साथ रिलेशनशिप में थीं. अब उनके बारे में बेटी पूजा बेदी ने हाल ही में बात की है. 

दरअसल हाल ही में कबीर की बेटी और एक्ट्रेस पूजा बेदी ने सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में परवीन से हुई अपनी मुलाकात का जिक्र करते हुए कुछ इमोशनल बातें शेयर की. पूजा ने बताया कि जब परवीन भारत लौटीं तो उनके बारे में तरह-तरह की बातें हो रही थी. उन्होंने कहा, 'मैं उनके घर गई तो उन्होंने दरवाजा खोला. वह काफी बदली हुई दिख रही थीं. वजन बढ़ गया था, बाल बिखरे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा- 'पूजा नमस्ते! अंदर आओ.'

परवीन के बारे में क्या बताया?
पूजा बेदी ने बताया कि बातचीत के दौरान सब कुछ सामान्य लग रहा था, तभी परवीन ने अचानक कहा, 'माफ करना, मैं तुम्हें कुछ खाने को नहीं दे सकती, क्योंकि मैं सिर्फ अंडे खाती हूं.' जब पूजा ने इसका कारण पूछा, तो परवीन ने कहा, 'यही एक चीज है जिसके साथ वे छेड़छाड़ नहीं कर सकते.' पूजा ने पूछा-कौन? तो परवीन ने जवाब दिया, 'सीक्रेट सर्विस या FBI.' 

इसके बाद उन्होंने बताया, 'मैं सुपरमार्केट से मेकअप भी नहीं खरीद सकती, क्योंकि वो उसमें जहर मिलाते हैं.' मैंने उनसे पूछा, 'किसी को कैसे पता चलेगा कि आप क्या खरीदने वाली हैं और कब खरीदने वाली हैं?' उन्होंने कहा, 'उन्हें सब पता होता है.' यह सुनकर पूजा हैरान रह गईं और उन्हें महसूस हुआ कि परवीन किसी गहरे मानसिक तनाव से गुजर रही हैं. 

कबीर बेदी ने क्या था?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कबीर बेदी ने परवीन के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात की थी और बताया था कि उनका सबसे बड़ा डर यह था कि लोगों को उनके मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े संघर्षों के बारे में पता चल जाए. वो किसी भी तरह की मदद लेने के बिल्कुल खिलाफ थीं.

सुपरहिट फिल्मों में किया काम
फिल्म चरित्र (1973) से एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाली परवीन ने दीवार (1975), अमर अकबर एंथनी (1977), काला पत्थर (1979) और नमक हलाल (1982) जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया. लेकिन साल 1983 में उन्होंने अचानक फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली. बाद में भी उनकी कुछ फिल्में रिलीज होती रहीं, और 1991 में आई इरादा उनकी आखिरी फिल्म रही. 20 जनवरी 2005 को परवीन बाबी मुंबई स्थित अपने अपार्टमेंट में मृत पाई गईं थी. वह उस समय सिर्फ 55 वर्ष की थीं. 

