मां बनने वाली हैं परिणीति चोपड़ा, अस्पताल में हुईं भर्ती, पत्नी संग मौजूद राघव चड्ढा

बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा मां बनने वाली हैं. डिलीवरी के लिए एक्ट्रेस अस्पताल में भर्ती हो चुकी हैं. राघव चड्ढा भी उनके साथ मौजूद हैं. पूरा परिवार नन्हे मेहमान के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है.

मां बनने वाली हैं परिणीति चोपड़ा ( Photo: Instagram @parineetichopra)
चोपड़ा और चड्ढा परिवार के लिए इस साल दिवाली की खुशियां डबल होने वाली हैं, क्योंकि उनके घर में नन्हे बच्चे की किलकारी गूंजने वाली है. बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती हो चुकी हैं. राघव चड्ढा भी उनके साथ मौजूद हैं. एक्ट्रेस किसी भी वक्त गुडन्यूज दे सकती हैं. 

परिवार में खुशी का माहौल

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के परिवार में इस समय जश्न का माहौल है. एक तरफ दिवाली का त्योहार और दूसरी तरफ नन्हे बेबी के आने की एक्साइटमेंट...दोनों परिवारों के लोग खुशी से गदगद हो रहे हैं. हर कोई नन्हे मेहमान का बेकरारी से इंतजार कर रहा है. 

परिणीति ने कब अनाउंस की थी प्रेग्नेंसी?

परिणीति चोपड़ा ने 25 अगस्त को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी प्रेग्नेंसी अनाउंस की थी. पोस्ट में एक्ट्रेस ने एक केक की फोटो शेयर की थी, जिसमें लिखा था 1+1=3. केक पर नन्हे पैरों के निशान भी बने थे. 

इसके साथ एक्ट्रेस ने एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें वो पति राघव चड्ढा का हाथ थामे सुकून से वॉक करती हुई दिखाई दी थीं. पोस्ट के कैप्शन में एक्ट्रेस ने लिखा था- हमारा लिटिल यूनिवर्स आने वाला है. हम काफी ज्यादा ब्लेस्ड फील कर रहे हैं. एक्ट्रेस की पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर छा गई थी. सेलेब्स से लेकर फैंस तक ने कपल को ढेर सारी बधाई और गुड विशेज दी थीं. 

प्रेग्नेंसी जर्नी के दौरान परिणीति सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रही हैं. सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने फैंस को अपनी लाइफ से जुड़ा हर एक अपडेट दिया है. एक्ट्रेस ने पति राघव के लिए करवाचौथ का व्रत भी रखा था. सेलिब्रेशन की तस्वीरें भी उन्होंने शेयर की थीं. हाल ही में एक्ट्रेस को उनके यूट्यूब व्लॉग में अचार खाते हुए देखा गया था. 

2 साल पहले शादी के बंधन में बंधे थे परिणीति-राघव

परिणीति और राघव चड्ढा के रिश्ते की बात करें तो कुछ वक्त की डेटिंग के बाद कपल ने साल 2023 में ग्रैंड डेस्टिनेशन वेडिंग की थी. राजस्थान के उदयपुर में कपल की शादी का जश्न कई दिनों तक चला था. शादी के दो साल बाद परिणीति अब मां बनने वाली हैं. उनके लिए ये पल किसी सपने के सच होने से कम नहीं है. अपने होने वाले बेबी का राघव चड्ढा को भी इंतजार है. 

