समंदर के अंदर मछलियों के बीच परिणीति चोपड़ा का 'मेडिटेशन', Video

परिणीति चोपड़ा बॉलीवुड इंडस्ट्री का बड़ा नाम है. परिणीति ने अपनी दमदार एक्टिंग से इंड्स्ट्री में अपने लिए खास पहचान बनाई है. इन दिनों परिणीति अपनी फैमिली संग वेकेशन पर हैं. परिणीति अपने वेकेशन को कितना एन्जॉय कर रही हैं यह उनके सोशल मीडिया पोस्ट से साफ जाहिर है. अब परिणीति ने अंडरवाटर स्विम करते हुए अपना एक लाजवाब वीडियो शेयर किया है, जिसे देखकर फैंस की सांसे थमी की थमी रह जाएंगी.

समंदर के अंदर स्विम करती नजर आईं परिणीति

परिणीति चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर समंदर के अंदर मछलियों के बीच स्विम करते हुए अपना एक शानदार वीडियो शेयर किया है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि परिणीति समंदर के अंदर मछलियों के बीच प्रकृति के खूबसूरत नजारे को कितना एन्जॉय कर रही हैं. पर‍िणीति का यह वीडियो देखते ही बनता है.

परिणीति के वीडियो से फैंस इंप्रेस

परिणीति का यह अंडरवाटर वीडियो इंडियन ओशन का है. परिणीति ने अपने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- मेडिटेशन. पर‍िणीति के इस वीडियो को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. महज 18 घंटों के अंदर वीडियो पर लाखों व्यूज आ चुके हैं. फैंस कमेंट सेक्शन में जमकर प्यार बरसा रहे हैं और हार्ट इमोजी के साथ अपने रिएक्शन दे रहे हैं.

मधुर भंडारकर ने जब कहा, 'चांदनी बार के बजट से ज्यादा महंगे थे फिल्म हीरोइन में करीना के कपड़े'

बिकिनी में बर्थडे गर्ल Mouni Roy का स्टनिंग लुक, फोटोज वायरल

बता दें कि ग्लैमरस डीवा परिणीति अपने वेकेशन से लगातार अपने सुपर सिजलिंग फोटोज और वीडियो शेयर कर फैंस को इंप्रेस कर रही हैं. इससे पहले परिणीती ने कट-आउट येलो मोनोकनी में स्विम करते हुए अपना एक सिजलिंग वीडियो अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया था. परिणीति के इस वीडियो को भी फैंस ने काफी पसंद किया था.

वर्कफ्रंट पर परिणीति को सायना नेहवाल की बायोपिक में देखा गया था. इस फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. इसके अलावा वह 'संदीप और पिंकी फरार' में नजर आईं. फिल्म में वह अर्जुन कपूर के अपोजिट थीं. उनकी फिल्म 'The Girl On The Train' को भी फैन्स ने पसंद किया.