बधाई हो बधाई! बॉलीवुड के गलियारों में एक गुड न्यूज की लहर दौड़ गई है. एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा मां बनने वाली हैं. उन्होंने खुद ये खुशखबरी फैंस के साथ शेयर की. परिणीति ने बताया कि वो और पति राघव चड्ढा दो से तीन होने वाले हैं. उनके घर में नया नन्हा मेहमान आने वाला है.

हालांकि इस गुड न्यूज की भनक कपिल शर्मा के शो पर ही लग चुकी थी. राघव चड्डा ने प्रेग्नेंसी के सवाल पर कहा था कि वक्त आने पर ये गुड न्यूज जरूर देंगे.

मॉम क्लब में शामिल होंगी परिणीति

परिणीति ने उन्होंने एक स्टोरी पोस्ट ये गुड न्यूज फैंस के साथ शेयर की. एक्ट्रेस ने बताया कि वो और पति राघव चड्ढा दो से तीन होने वाले हैं. एक्ट्रेस ने एक पोस्ट शेयर किया जहां उन्होंने कैप्शन में लिखा- हमारा छोटा-सा ब्रह्मांड रास्ते में है. शुक्रिया, अपार आशीर्वाद मिला है. इसी के साथ एक्ट्रेस ने नजर लगे का इमोजी भी दिया.

पोस्ट में एक्ट्रेस ने एक केक की फोटो पोस्ट की जिस पर लिखा था 1+1=3. साथ ही नन्हे-नन्हे पैरों के निशान बने हुए थे. इसी के साथ एक वीडियो भी एक्ट्रेस ने शेयर किया जहां वो पति राघव चड्ढा का हाथ थामे चलती दिखाई दे रही हैं.

चड्ढा-चोपड़ा परिवार में खुशी की लहर

ये खबर सुनकर उनके परिवार, दोस्तों और फैन्स के बीच खुशी का माहौल है. हर कोई उन्हें बधाई दे रहा है. कपल शादी के दो साल बाद पेरेंट्स बनने वाले हैं. हाल ही में कपिल शर्मा शो में परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने अपनी प्रेग्नेंसी को लेकर हंसी-मजाक भरे अंदाज में बात की थी. उन्होंने बातों बातों में हिंट दिया था कि जल्द ही गुड न्यूज मिलेगी.

कपिल के शो पर दिया था हिंट

जब कपिल ने उनसे पूछा था कि "गुड न्यूज कब देंगे?" तो राघव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था- "जल्दी देंगे, आपको गुड न्यूज भी दे देंगे." परिणीति इस पर शॉकिंग और हंसते हुए रिएक्शन देती नजर आईं. यही सवाल जब कपिल ने फिर से पूछा कि "गुड न्यूज आ रही है क्या, लड्डू बनाने लगे क्या?" तो राघव ने दोबारा मजाकिया अंदाज में कहा,"देंगे, सही वक्त पर देंगे."

दो साल बाद बनेंगे पेरेंट्स

परिणीति ने साल 2023 में आप नेता राघव चड्ढा से शादी की थी. राजस्थान के उदयपुर में हुई उनकी शादी को लेकर खूब चर्चा हुई थी और दोनों की जोड़ी को बहुत पसंद भी किया गया. अब शादी के बाद उनके जीवन में ये नई शुरुआत होने जा रही है, जिसे लेकर हर कोई उत्साहित है.

फिल्मी दुनिया से जुड़े लोग और उनके करीबी लगातार उन्हें बधाई दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर भी फैन्स अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं और इस नए चैप्टर के लिए उन्हें प्यार और आशीर्वाद भेज रहे हैं.

