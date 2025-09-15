'हेरा फेरी 3' छोड़ने पर मेकर्स संग टूटा था परेश रावल का रिश्ता, बोले- अब तो घाव भर गए...

अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी स्टारर 'हेरा फेरी 3' को लेकर कुछ महीनों पहले काफी विवाद हुआ था. परेश रावल ने अचानक फिल्म छोड़ने का फैसला किया. उनके और अक्षय के बीच भी विवाद हुए, लेकिन बाद में एक्टर वापस इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गए. अब परेश रावल ने खुद 'हेरा फेरी 3' पर बात करते हुए कई सारे अपडेट्स शेयर किए हैं.

'हेरा फेरी 3' पर क्या बोले परेश रावल?

परेश रावल इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'अजय: द अनटोल्ड स्टोरी' को प्रमोट कर रहे हैं. इसी दौरान उन्होंने 'हेरा फेरी 3' की शूटिंग पर भी बात की. एक्टर ने न्यूज 18 को बताया, 'फिल्म पर काम अभी चालू ही है. हम लोग अगले साल फरवरी-मार्च के बीच इसकी शूटिंग शुरू करेंगे.'

प्रियदर्शन और अक्षय कुमार संग रिश्तों पर क्या बोले परेश रावल?

परेश रावल ने आगे डायरेक्टर संग रिश्तों पर भी बात की. जब एक्टर अचानक फिल्म से बाहर हुए थे, तब खबरे थीं कि उनके खिलाफ अक्षय कुमार ने लीगल एक्शन लिया. डायरेक्टर प्रियदर्शन भी परेश रावल के प्रोजेक्ट छोड़ने से नाराज थे. ऐसे में एक्टर से पूछा गया कि जब वो वापस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनें, तो क्या उनके अक्षय और प्रियदर्शन संग रिश्तों में कोई बदलाव आया?

इसपर परेश रावल बोले, 'काफी कुछ घटा, लेकिन उससे मेरे प्रियदर्शन संग रिश्ते खराब नहीं हुए. ऐसे ही रिश्ते खराब नहीं होते हैं. बल्कि जो कुछ हुआ, उसने हमारे रिश्ते को और भी मजबूत करने का काम किया. इस सबके जरिए, हम अब एक-दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं. घाव भर गए हैं. हमारे रिश्ते बहुत साफ और ट्रांसपेरेंट हैं.'

क्या था 'हेरा फेरी 3' से जुड़ा विवाद?

दरअसल मई के महीने में परेश रावल ने अचानक ऐलान किया कि वो 'हेरा फेरी 3' प्रोजेक्ट से बाहर हो गए हैं. इस खबर से हर तरफ हड़कंप मचा. प्रियदर्शन और अक्षय कुमार एक्टर के फैसले से दंग रह गए. जिसके बाद खबर सामने आई थी कि अक्षय ने परेश रावल के खिलाफ लीगल एक्शन लिया. हालांकि एक्टर ने साफ किया कि उनका फिल्म से बाहर होना एक सोचा-समझा फैसला था. इस खबर से फैंस का दिल पूरी तरह टूट चुका था.

लेकिन अक्षय के दिल में परेश रावल को लेकर कोई कढ़वाहट नहीं थी. 'हाउसफुल 5' के ट्रेलर लॉन्च पर भी उन्होंने साफ किया कि वो एक्टर की इज्जत करते हैं. फिर इसके कुछ दिनों बाद परेश रावल एक पॉडकास्ट पर कहते हैं कि वो 'हेरा फेरी 3' में वापस आ चुके हैं. अब फैंस को सिर्फ फिल्म की रिलीज का इंतजार है. 'हेरा फेरी' फ्रेंचाइजी से सभी फैंस काफी करीब से जुड़े हैं, ऐसे में उनकी उम्मीदें इसके तीसरे पार्ट से काफी ज्यादा बढ़ी हुई हैं.

