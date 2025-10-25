scorecardresearch
 

'दृश्यम 3' करने से परेश रावल का इनकार, बताई वजह, बोले- मजा नहीं आया...

बॉलीवुड एक्टर परेश रावल किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहते हैं. इस बार परेश ने अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' के ऑफर को ठुकरा दिया है. जबकि स्क्रिप्ट अच्छी थी, उसके बाद भी परेश को मजा नहीं आया.

परेश रावल ने दिया जवाब (Photo: Instagram @ipareshrawal)
खबरों की मानें तो कहा जा रहा है कि परेश रावल ने अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' साइन कर ली है. लेकिन बात कुछ और ही है. फिल्म की शूटिंग बस शुरू ही होने वाली है. फिल्म के मलयाली वर्जन के प्रोड्यूसर जीतू जोसेफ से 'दृश्यम 3' को बनाने को लेकर परमिशन आनी बाकी है. 

फिल्म की कास्टिंग हो रही है. कहा जा रहा था कि परेश रावल फिल्म में एक अहम किरदार अदा करते दिखेंगे. लेकिन परेश ने इस फिल्म का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है. हाल ही में एक इंटरव्यू में परेश ने सच्चाई बताई है. परेश ने कहा कि वो फिल्म का हिस्सा नहीं हैं और उन्हें स्क्रिप्ट में मजा तो आया लेकिन किरदार सही नहीं लगा. 

'दृश्यम 3' में नहीं दिखेंगे परेश रावल
बॉलीवुड हंगामा को दिए इंटरव्यू में परेश रावल ने कहा कि उन्होंने 'दृश्यम 3' साइन नहीं की है. जो किरदार उन्हें ऑफर हो रहा था वो उन्हें दिलचस्प नहीं लगा. परेश ने कहा- मैंने फिल्म को साइन नहीं किया है. जितनी भी रिपोर्ट्स आपके पास आ रही हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं है. हां, मेकर्स ने मुझे अप्रोच किया था, पर मुझे लगा कि ये रोल मुझे सूट नहीं करता है. मजा नहीं आया. पर सच कहूं तो स्क्रिप्टि काफी अच्छी है. मैं काफी इम्प्रेस हुआ था. स्क्रिप्ट जितनी भी अच्छी हो जब तक आपका रोल उसमें अच्छा नहीं तो कोई फायदा नहीं. 

मालूम हो कि मोहनलाल स्टारर 'दृश्यम 3' की शूटिंग बीते महीने ही शुरू हुई है. रिपोर्ट्स की मानें तो हिंदी और मलयालम वर्जन की शूटिंग भी किसी भी समय शुरू हो सकती है. मलयालम वर्जन के मेकर्स का प्लान है कि वो आने वाले साल 2026 के शुरुआथ में ही फिल्म को रिलीज कर देंगे. पर इससे पहले हिंदी वर्जन रिलीज होगा. पर जीतू जोसेफ ने हिंदी टीम को चेतावनी दी है कि वो ऐसा न करें, वरना उनके खिलाफ वो सख्त एक्शन ले सकते हैं.    

'दृश्यम 3' का टीजर 2 अक्तूबर 2025 को रिलीज होना शिड्यूल था, लेकिन नहीं हुआ. कहा जा रहा है कि जीतू जोसेफ और मलयालम वर्जन के प्रोड्यूसर्स आशीर्वाद सिनेमाज की परमीशन न मिलने के चलते फिल्म से जुड़ा कोई भी कॉन्टेंट रिलीज नहीं किया जाएगा. अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' की जल्द शूचिंग शुरू होगी, ऐसा कहा जा रहा है. इस फिल्म में तबू, रजत कपूर, श्रेया सरन, इशिता दत्ता और बाकी के किरदार पहले की ही तरह होंगे.

---- समाप्त ----
