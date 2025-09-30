'ताजमहल के अंदर...', फिल्म 'द ताज स्टोरी' पर उठे सवाल, परेश रावल ने दिया ये जवाब

कॉमेडी से लेकर विलेन के रोल तक दिग्गज एक्टर परेश रावल बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग का झंडा गाड़ चुके हैं. इन दिनों वो अपनी अपकमिंग फिल्म 'द ताज स्टोरी' को लेकर सुर्खियों में हैं. इस फिल्म में परेश रावल लीड रोल प्ले करेंगे. हालांकि रिलीज से पहले इस फिल्म को लेकर विवाद शुरू हो गया है. लेकिन अब एक्टर ने इसे लेकर सब कुछ क्लियर कर दिया है.

अगले महीने यानी 31 अक्टूबर को फिल्म द ताज स्टोरी देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. बीते दिनों एक्टर ने फिल्म को लेकर एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया था. जिसमें लिखा था, 'आप स्मारक तो जानते हैं, लेकिन क्या आप इसकी कहानी जानते हैं? दुनिया के सबसे खूबसूरत अजूबे के पीछे का सच अब सामने आने वाला है.' इस पर सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, 'ताजमहल को तेजो महालय बताने वाली एक प्रोपेगैंडा फिल्म बनाने वाले व्यक्ति का ट्वीट.'

परेश रावल ने क्या लिखा?

सोशल मीडिया पर चल रही बहस के बीच एक्टर ने ट्वीट किया और लिखा, 'फिल्म 'द ताज स्टोरी' के मेकर्स स्पष्ट करते हैं कि यह फिल्म किसी भी धार्मिक मुद्दे से संबंधित नहीं है. न ही यह दावा करती है कि ताजमहल के अंदर कोई शिव मंदिर है. यह केवल ऐतिहासिक तथ्यों पर केंद्रित है. हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप फिल्म देखें और उसके बाद अपनी राय बनाएं.'

Advertisement

कब रिलीज होगी फिल्म?

वहीं इस फिल्म के बारे में बात करें तो इसमें एक्टर परेश रावल के अलावा जाकिर हुसैन, अमृता खानविलकर, स्नेहा वाघ और नमित दास जैसे कलाकार शामिल हैं. फिल्म को तुषार अमरीश गोयल ने लिखा है और डायरेक्ट किया है. ये फिल्म 31 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्टर परेश रावल, आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की हॉरर कॉमेडी रिलीज 'थम्मा' में भी नजर आएंगे. इसमें नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी, मलाइका अरोड़ा और नोरा फतेही भी नजर आएंगी. ये फिल्म 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

---- समाप्त ----