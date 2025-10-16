scorecardresearch
 

करीबी दोस्त पंकज धीर की मौत से दुखीं हेमा मालिनी, बोलीं- दोस्त खोया...

एक्टर पंकज धीर की मौत से बॉलीवुड और टेलीविजन के कई सितारे दुखी हैं. बॉलीवुड की 'ड्रीम गर्ल' हेमा मालिनी भी अपने दोस्त को खोने का शोक मना रही हैं. वो एक्टर के जाने से दुखी हैं.

पंकज धीर को हेमा मालिनी ने किया याद (Photo: FB @pankajdheer)
बुधवार का दिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए एक चौंकाने वाली खबर लेकर आया. महाभारत में 'कर्ण' का रोल निभा चुके एक्टर पंकज धीर का कैंसर से लड़ाई के बीच निधन हो चुका है. उनका परिवार इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहा है. कई बॉलीवुड सितारे पंकज धीर के जाने से गमगीन हैं. अब हेमा मालिनी ने भी एक्टर के जाने से दुख जताया है.

पंकज धीर के निधन पर क्या बोलीं हेमा मालिनी?

हेमा मालिनी ने अपने करीबी दोस्त पंकज धीर को खोने का गम मनाया. उनके साथ उनकी बेटी ईशा देओल भी अपने अंकल के जाने से दुखी दिखीं. हेमा मालिनी ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताया कि वो काफी दुखी हैं कि पंकज धीर अब इस दुनिया में नहीं रहे. एक्ट्रेस ने लिखा, 'कल मैंने अपने सबसे करीबी दोस्त को खो दिया है और अब मैं पूरी तरह टूट चुकी हूं.'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'पंकज धीर, हमेशा इतने स्नेही, हर चीज के प्रति उत्साही, एक टैलेंटेड एक्टर जिन्होंने महाभारत में कर्ण के अपने किरदार से दर्शकों का दिल जीता, इतने जीवन से भरपूर ने अंतिम सांस ली है. कैंसर से एक साहसी लड़ाई के बाद उनका निधन हो गया, जिसे उन्होंने दूर करने की ठानी थी.' 

हेमा मालिनी ने आगे लिखा, 'मेरे लिए वो हमेशा बहुत सपोर्टिव रहे, मैंने जो भी काम किया उसमें उन्होंने मेरा हौंसला बढ़ाया और जब भी मुझे उनकी जरूरत पड़ी, वो हमेशा मेरे साथ रहे. मुझे अपने जीवन में उनके लगातार सपोर्ट और मौजूदगी की कमी खलेगी. मैं उनकी प्यारी पत्नी अनीता जी के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं, जो उनके जीवन की रोशनी थीं.'

ईशा देओल ने पंकज धीर के लिए जताया शोक

ईशा ने भी अपनी इंस्टा स्टोरी के जरिए पंकज धीर के लिए लिखा, 'पंकज अंकल के निधन की खबर सुनकर काफी दुखी हूं. एक प्यारे फैमिली फ्रेंड और हमेशा खुशियों से भरे एक अद्भुत इंसान. आपको और हमारी वो मजेदार बातचीत और उसके बाद आपकी हंसी को बहुत याद करेंगे. भगवान आपकी आत्मा को शांति दे. आंटी, निकितिन और परिवार के प्रति गहरी संवेदना. ओम शांति.'

ईशा देओल ने जताया दुख
ईशा देओल ने जताया दुख

बता दें कि पंकज धीर टीवी के अलावा कई फिल्मों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बॉलीवुड के टॉप स्टार्स जैसे सलमान खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन के साथ भी फिल्में की हैं. सलमान, पकंज धीर के अंतिम संस्कार पर भी पहुंचे थे जहां वो उनके बेटे निकितिन धीर से भी मिले.

