42 साल की उम्र में पाकिस्तानी सिंगर फरहाद की मौत, आतिफ असलम समेत अन्य सेलेब्स ने दी श्रद्धांजलि

पाक‍िस्तानी सिंगर फरहाद हुमायूं ने दुनिया को अलव‍िदा कह दिया है. फरहाद की मौत की जानकारी उनके ऑफ‍िश‍ियल फेसबुक पेज पर उनके बैंड द्वारा दी गई थी. 42 साल की उम्र में फरहाद के जाने से सेल‍िब्र‍िटीज को झटका लगा है. सोशल मीड‍िया पर सेलेब्स और फैंस सिंगर को श्रद्धांजल‍ि दे रहे हैं.

फरहाद के बैंड 'फरहाद हुमायूं एंड ओवरलोड' ने 8 जून को सिंगर की मौत की सूचना देते हुए लिखा- फरहाद हुमायूं ने आज (8 जून) सुबह हमें सितारों के लिए छोड़ दिया. चुनौतियों के सामने अटल, वैल्यूज से कोई समझौता नहीं, गलतियों को माफ करने वाला...फरहाद अपने समय से कहीं आगे था, जुनून और कला दोनों में. वे हमेशा चाहते कि उनकी जिंदगी का जश्न मनाया जाए. इसल‍िए हम उनके पर‍िवार, दोस्तों और फैंस से उनका ये मान रखने की गुजार‍िश करते हैं और उनके लिए दुआ करें. हम उन्हें David Bowie की इन शब्दों को कहते सुन सकते हैं- मुझे नहीं पता कि मैं यहां से अब किस ओर जा रहा हूं पर वादा करता हूं कि ये उदासीन तो नहीं होगा.

फरहाद की अचानक मौत की खबर सुन संगीत जगत में मातम पसर गया है. सिंगर आतिफ असलम ने दुख जताते हुए लिखा- 'थैंक्यू फदी, हमें इतना बेहतरीन संगीत, अच्छे पल और मेरे पहले एल्बम को प्ले करने के लिए. बडी, मैं तुम्हारे साथ कोलाबोरेशन के लिए रोमांच‍ित था, मैंने लिरिक्स भी खत्म कर लिए थे पर मुझे नहीं पता था कि ये नहीं हो पाएगा.'

Thank you, Fadi, for giving us great music, good times & for playing on my 1st album. Buddy, I was thrilled abt r collab - I have finished the lyrics as well but I didn’t know we won’t be able to make it happen. #farhadhumayun #RestInPeace #GoneTooSoon 1/2

Good bye old friend. You were an inspiration for so many. Your contribution to music and in people’s lives cannot be defined in a few lines. You were more than a musician and a performer...you were a fighter... destined for greatness and great you were. R.I.P #farhadhumayun pic.twitter.com/RW4hvr5exC