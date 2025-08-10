जल्द रिलीज होगी फवाद खान-वाणी की फिल्म 'अबीर गुलाल', अपनाई दिलजीत दोसांझ वाली स्ट्रेटेजी!

बॉलीवुड एक्ट्रेस वाणी कपूर और पाक एक्टर फवाद खान की फिल्म 'अबीर गुलाल' को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत में रिलीज पर रोक लगा दी थी. क्योंकि आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी एक्टर्स के लिए भारत और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सभी दरवाजे बंद कर दिए गए. तभी से यह फिल्म रिलीज नहीं हो पाई है. अब रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म को रिलीज की प्लानिंग हो चुकी है.

अबीर गुलाल पर आया बड़ा अपडेट

गौरतलब है कि पहले ये फिल्म 9 मई 2025 को रिलीज होने वाली थी. लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले और पाक कलाकारों पर भारत में बैन की वजह से इस फिल्म पर रोक लगा दी गई. अब Biz Asia Live पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है. वो भी अगस्त महीने के अंत में. इसे ठीक वैसे ही रिलीज किया जाएगा, जिस तरह पंजाबी एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ की 'सरदारजी 3' को किया गया था.

कब रिलीज होगी ‘अबीर गुलाल’?

रिपोर्ट के मुताबिक अबीर गुलाल 29 अगस्त 2025 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. इसके साथ ही इसके नाम में भी बदलाव किया जाएगा. इस फिल्म का नाम Abir Gulaal से Aabeer Gulaal कर दिया जाएगा. वहीं भारत में पाकिस्तानी एक्टर्स को लेकर अभी भी लोगों में गुस्से का माहौल है. इस हिसाब से इसे भारत से बाहर ही रिलीज किया जाएगा.

रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स 'सरदार जी 3' की स्ट्रेटजी पर ही चल रहे हैं. गौरतलब है कि दिलजीत की ये फिल्म भारत में रिलीज नहीं हुई थी लेकिन इसे बाकी जगह रिलीज किया गया था. क्योंकि उनके साथ उस फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर थीं. फिल्म ने दुनियाभर में अच्छा खासा कलेक्शन किया था. पाकिस्तान में इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी. देखना दिलचस्प होगा कि अबीर गुलाल के लिए यह स्ट्रेटेजी कितना काम आती है.

