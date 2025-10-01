शादीशुदा हीरो, फिर डायरेक्टर संग चलाया अफेयर, तुड़वाई शादी? पद्मिनी कपिला ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पछतावा नहीं...

70 और 80 के दशक की फेमस एक्ट्रेस पद्मिनी कपिला एक वक्त सुर्खियों में बनी रहती थीं. उन्होंने 'शान', 'वो मैं नहीं', 'डेरा इश्क दा' और 'इंतजार' जैसी मूवी की थीं. पद्मिनी ने शशि कपूर, अमिताभ बच्चन जैसे कलाकारों संग काम किया था. लेकिन कुछ गलत फैसलों की वजह से उनका करियर शाइन नहीं कर पाया. उनकी पर्सनल लाइफ चर्चा में रही थी. सुनने को मिलता था कि वो शादीशुदा एक्टर नवीन निश्चल संग रिश्ते में थीं.

पद्मिनी ने तोड़ी चुप्पी

अफेयर की इन खबरों का सच अब पद्मिनी ने खुद बताया है. लेहरें टीवी को दिए इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने पूरा सच रिवील किया है. उनके मुताबिक, इन खबरों की वजह से उनके करियर को नुकसान पहुंचा था. नवीन की तब शेखर कपूर की बहन नीलिमा से शादी हो रखी थी. वो कहती हैं- वो चार्मिंग थे. सोचो कि आप 17 साल के हो, आपको नवीन निश्चल संग फिल्म मिलती है, जो उस वक्त स्टार थे. वो लेडीज मैन थे और 'इंतजार' फिल्म के दौरान वो कैमरा के पीछे बैठते थे और शॉट देखते हैं. तब आप काफी यंग होते हो, लेकिन ये प्यार नहीं होता है. मैंने सोचा कि ये इतने बड़े स्टार हैं. वो मुझे पसंद करते थे. मुझे देखते रहते थे. वो सब इससे ज्यादा कुछ नहीं था.

पद्मिनी ने साफ इनकार किया कि उनकी वजह से नवीन की शादी में दरार नहीं आई थी. वो कहती हैं- वो लड़की मैं नहीं थी. वो अभी इस दुनिया में नहीं हैं. इसलिए किसी को इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए. लेकिन वो अपने दोस्त की पत्नी के साथ इंवॉल्व थे. जो कि उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट था. मुझे उनकी शादी टूटने का जिम्मेदार न बताया जाए.

शादीशुदा डायरेक्टर संग था अफेयर?

पद्मिनी को लेकर अटकलें थीं कि वो शादीशुदा डायरेक्टर प्रकाश मेहरा संग रिश्ते में थीं. इस पर रिएक्ट करते हुए एक्ट्रेस ने कहा- मुझे किसी चीज का पछतावा नहीं है. प्रकाश ने अपने एक इंटरव्यू में इस अफेयर पर बोलते हुए कहा था कि पत्नी पत्नी होती है, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड होती है.

पद्मिनी के मुताबिक, डायरेक्टर के इस स्टेटमेंट के बाद उन्होंने रिश्ते से मूव ऑन करने का फैसला किया. प्रकाश संग रिश्ता तोड़ दिया था. पद्मिनी ने कहा कि वो ऐसी लाइफ नहीं चाहती थीं. वो फैमिली चाहती हैं. एक्ट्रेस ने कहा कि वो अपने यंगर वर्जन को आज यही सलाह देती हैं कि किसी शादीशुदा शख्स संग इंवॉल्व ना हो.

एक्ट्रेस ने बताया कि उनकी जिंदगी में जो भी मेल आए, किसी ने उन्हें करियर में हेल्प नहीं की. वर्कफ्रंट की बात करें तो, पद्मिनी को आखिरी बार जेपी दत्ता की फिल्म रिफ्यूजी में देखा गया था.

