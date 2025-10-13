नूतन की पोती होने का नहीं मिला फायदा, ऑडिशन दिए-झेला रिजेक्शन, प्रनूतन बोलीं- स्टार किड्स...

प्रनूतन बहल एक ऐसी विरासत और फिल्म फैमिली से आती हैं, जो इंडस्ट्री में सबसे प्रेस्टीजियस मानी जाती है. वो लेजेंड्री एक्ट्रेस नूतन की पोती हैं, तनुजा की भतीजी और मोहनीश बहल की बेटी हैं. प्रनूतन इस बात को मानती हैं कि फिल्मी परिवार से आने का उन्हें कुछ हद तक फायदा मिला है. लेकिन इस वजह से उनकी राह आसान नहीं रही है.

स्टार किड होने का नहीं मिला फायदा

प्रनूतन ने 2019 की फिल्म नोटबुक से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. इसमें उनके साथ जहीर इकबाल थे. वो बताती हैं कि, “क्योंकि मैं बचपन से कलाकारों के बीच रही हूं, इसलिए मुझे यह जल्दी समझ में आ गया था कि यह इंडस्ट्री बहुत मुश्किल है. आपको ऐसे दौर से गुजरना पड़ता है जब काम नहीं मिलता. मुझे पहले से ही इन बातों की चेतावनी दी गई थी. बहुत से लोगों के लिए जिनके माता-पिता फिल्म इंडस्ट्री से नहीं हैं, यह भावनात्मक रूप से ज्यादा कठिन सफर होता है.”

HT से बातचीत में प्रनूतन मानती हैं कि हर 'स्टार किड' को सबकुछ आसानी से नहीं मिलता. वह कहती हैं, “हर स्टार किड को सबकुछ थाली में परोसा नहीं मिलता, और मैं इसका जीता-जागता उदाहरण हूं. सिर्फ इसलिए कि मैं एक एक्टर की बेटी हूं, इसका मतलब यह नहीं कि मुझे काम आसानी से मिल गया या मेरा परिवार मेरे लिए फिल्में बना रहा है.''

फिल्म फैमिली से आने के बावजूद दिया ऑडिशन

एक्ट्रेस बताती हैं कि भले ही उनकी पहली फिल्म 2019 में रिलीज हुई, लेकिन उन्होंने ऑडिशन देना 2016 से ही शुरू कर दिया था. प्रनूतन कहती हैं, “मुझे इस बात का भावनात्मक झटका नहीं लगा कि यह पेशा कितना कठिन है, क्योंकि मैं इसके लिए पहले से तैयार थी. लेकिन फिर भी, इस सफर में रिजेक्शन का सामना करना पड़ा. मैंने 2016 में ऑडिशन शुरू किए, और 2018 में मेरी पहली फिल्म मिली. उसके बाद भी मैं लगातार ऑडिशन देती रही हूं. अभी तीन दिन पहले भी मैंने एक ऑडिशन दिया.”

प्रनूतन कहती हैं कि उनके सफर की कठिनाइयां ज्यादातर उनकी अपनी पसंद के कारण थीं, क्योंकि वह सबकुछ अपने दम पर हासिल करना चाहती थीं. वह कहती हैं, “मैं ऑडिशन में जाकर सिर्फ अपना पहला नाम बताती थी, ताकि कोई यह न जान सके कि मैं फिल्मी परिवार से हूं. मेरा मानना था कि अगर मुझे किसी कास्टिंग डायरेक्टर की तरफ से कॉल वापस आए, तो वह मेरी प्रतिभा की वजह से हो, मेरे परिवार के नाम की वजह से नहीं.”

नोटबुक के बाद प्रनूतन ने हेलमेट और अमर प्रेम की प्रेम कहानी में काम किया. उनकी अगली फिल्म कोको एंड नट है, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रिलीज होगी. इसके अलावा, उन्होंने दो और फिल्मों की शूटिंग पूरी कर ली है- एक पुलिस ड्रामा और एक थ्रिलर, जो जल्द ही रिलीज होंगी.

