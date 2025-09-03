scorecardresearch
 

Feedback

Nishaanchi Trailer: देसी एक्शन लेकर आ रहे अनुराग कश्यप, दिल खुश कर देगा 'निशानची' का ट्रेलर

अनुराग कश्यप की फिल्म निशानची का ट्रेलर रिलीज हो गया है. ये फिल्म दो जुड़वां भाइयों की कहानी है, जिसमें ऐश्वर्य ठाकरे डबल रोल में नजर आएंगे. ट्रेलर में देसी एक्शन, ड्रामा, रोमांस और कॉमेडी का बेहतरीन मिश्रण है. निशानची, 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और यह एक मसाला एंटरटेनर पिक्चर है.

Advertisement
X
फिल्म 'निशांची' होगी दमदार (Photo: Instagram/@amazonmgmstudiosin)
फिल्म 'निशांची' होगी दमदार (Photo: Instagram/@amazonmgmstudiosin)

फिल्म 'निशानची' का जबरदस्त ट्रेलर रिलीज हो गया है. डायरेक्टर अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनी ये असली देसी मसाला एंटरटेनर फिल्म है. ये पिक्चर दर्शकों को बड़े पर्दे पर एक शानदार सिनेमाई अनुभव देने का वादा करती है. 'निशानची' के धमाकेदार ट्रेलर में सिनेमा प्रेमियों की पसंद की चीजें जैसे — एक्शन, ड्रामा, रोमांस, कॉमेडी, मां का प्यार और पूरी फिल्मी दुनिया का मजा भरा है. 

'निशानची' से ऐश्वर्य ठाकरे डेब्यू कर रहे हैं. वो डबल रोल में नजर आएंगे. 'निशानची' की कहानी दो जुड़वां भाइयों — बबलू और डबलू — की रोमांचक जिंदगी पर आधारित है, जो एक-दूसरे की तरह दिखते तो हैं लेकिन उनके विचार और मान्यताएं बिल्कुल अलग हैं. इस फिल्म का निर्माण अजय राय और रंजन सिंह ने जार पिक्चर्स के बैनर तले, फ्लिप फिल्म्स के सहयोग से किया है. कहानी प्रसून मिश्रा, रंजन चंदेल और अनुराग कश्यप ने लिखी है. ऐश्वर्य के साथ फिल्म में वेदिका पिंटो, मोनिका पंवार, मोहम्मद जीशान अय्यूब और कुमुद मिश्रा जैसे कलाकार नजर आएंगे. ये फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है.

'निशानची' के ट्रेलर में ऐश्वर्य ठाकरे (Photo: Youtube Screengrab)

'निशानची' का ट्रेलर दर्शकों को 2000 के दशक की शुरुआत में ले जाता है. उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर की चहल-पहल भरी गलियों को अप देखते हैं, जहां बबलू निशानची, रंगीली रिंकू और डबलू की जिंदगियां अचानक और अनोखे तरीके से टकराती हैं. जबरदस्त पकड़म पकड़ाई वाले सीन, सीटी बजवाने वाले डायलॉग, जोरदार टकराव, प्यार और तड़प के नाजुक पलों के साथ ये एक ऐसी दुनिया रचता है, जो जितनी अव्यवस्थित है उतनी ही आकर्षक भी है. रोमांच, कॉमेडी और देसी अंदाज से भरपूर, इस ट्रेलर में विद्रोह, रोमांस और प्रतिद्वंद्विता को समान रूप से दर्शाया गया है. धमाकेदार बीट्स और बड़े पैमाने की भव्यता से सजे इस ट्रेलर का हर फ्रेम दर्शकों को पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर देता है. मानो कोई विस्फोटक कहानी खुलने का इंतजार कर रही हो.

Advertisement

फिल्म में बबलू और डबलू का किरदार निभा रहे ऐश्वर्य ठाकरे ने कहा, 'निशांची हमेशा मेरे दिल के बहुत करीब रहेगी, सिर्फ इसलिए नहीं कि यह मेरी पहली फिल्म है, बल्कि इसलिए भी कि इसने मुझे अपने कई अलग-अलग पहलुओं को जानने का मौका दिया. ऐसी दोहरी भूमिका में अभिनय करना जो भावनात्मक, शारीरिक और अभिनेता के रूप में हर तरह से विपरीत हैं, मुझे चुनौतीपूर्ण लगा.

एक्ट्रेस वेदिका पिंटो ने कहा, 'निशानची का ट्रेलर आखिरकार आ गया है, और यह पल अवास्तविक सा लग रहा है. अनुराग सर हमेशा से मेरी इच्छाओं की सूची में रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जिन्हें मैंने सालों से सराहा है, इसलिए उनके निर्देशन में काम करने का मौका मिलना वास्तव में एक सपना सच होने जैसा है. सबसे रोमांचक बात यह है कि यह फिल्म उनके लिए भी कितनी अलग है. उन्होंने एक ऐसी दुनिया रची है जो नई, बहुस्तरीय और बहुत सारे आश्चर्यों  से भरी हुई लगती है.' फिल्म 'निशानची' को आप 19 सितंबर से सिनेमाघरों में देख सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement