Netflix TUDUM: माधुरी दीक्षित का डिजिटल डेब्यू, हीरामंडी-धमाका समेत इन प्रोजेक्ट्स का हुआ ऐलान

शनिवार शाम नेटफ्लिक्स के ग्लोबल फैन इवेंट TUDUM का वर्चुअल आयोजन किया गया. यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम हुए इस इवेंट के इंडिया स्पॉटलाइट सेक्शन में कई वेब शो और फिल्मों के फर्स्ट लुक्स को दिखाया गया और नए सीजन का ऐलान भी किया गया. इवेंट के दौरान माधुरी दीक्षित की सीरीज फाइंडिंग अनामिका की एक झलक भी दिखाई गई.

हम बता रहे हैं किन शो और फिल्मों का हुआ ऐलान :

फाइंडिंग अनामिका

माधुरी दीक्षित की यह फैमिली ड्रामा सीरीज एक ग्लोबल सुपरस्टार, पत्नी और मां के बारे में है, जो एक दिन अचानक गायब हो जाती है. TUDUM के दौरान माधुरी की इस सीरीज के फर्स्ट लुक को दिखाया गया, जो चर्चा का विषय बना हुआ है. सीरीज में माधुरी एक कभी ना देखे गए रोल और अवतार में नजर आएंगी.

आरण्यक

रवीना टंडन इस सीरीज में एक पुलिस अफसर का किरदार निभा रही हैं, जो एक गायब हुए बच्चे को ढूंढ रही है. इस दौरान उसे लोगों के कंकाल जमीन से बरामद होते हैं, जिससे जंगलों में होने वाली सीरियल किलिंग की बात दोबारा उजागर हो जाती है. इस शो में रवीना टंडन के साथ आशुतोष राणा और परमब्रता चटर्जी नजर आएंगे.

हीरामंडी

बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने अपनी आने वाली वेब सीरीज हीरामंडी के बारे में एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बात की है. यह भंसाली की पहली वेब सीरीज होगी. इसमें क्या खास होगा इस बारे में भंसाली ने बताया है.

धमाका

कार्तिक आर्यन की फिल्म धमाका के ट्रेलर के आने से पहले फैंस को एक मजेदार वीडियो दिखाया गया. यह कहानी अर्जुन पाठक नाम के न्यूज एंकर की है जो भरोसा 24*7 नाम के चैनल में काम करता है. एक दिन अर्जुन पाठक को उसके आसपास बम होने की धमकी मिलती है. ऐसे में अब वो क्या करेगा, यही कहानी है.

खुफिया

डायरेक्टर विशाल भरद्वाज की नई नेटफ्लिक्स फिल्म, लेखक अमर भूषण की किताब एस्केप टू नोवेयर पर आधारित है. इस थ्रिलर फिल्म में अली फजल, तब्बू और आशीष विद्यार्थी संग अन्य नजर आएंगे.

मिन्नल मुरली

डायरेक्टर बेसिल जोसेफ और एक्टर टोविनो थॉमस की नई फिल्म की क्लिप को भी इस इवेंट में दिखाया गया. यह फिल्म अपने जैसे इकलौते सुपरहीरो के बारे में है. फिल्म में एक छोटे शहर के दर्जी को दिखाया जाएगा, जो एक दिन सुबह सुपर पावर के साथ उठता है. यह सुपर पावर उसे आसमान से गिरी बिजली का झटका लगने के बाद मिली हैं.

