Nepal Gen Z Protest: नेपाल में फैली हिंसा से दुखी प्राजक्ता कोली, कैंसिल किया ट्रिप, लिखा- दिल टूट गया है...

नेपाल में टेंशन का माहौल चल रहा है. Gen-Z क्रांति के बाद देश में राजनीतिक और सामाजिक संकट गहराया हुआ है. Gen-Z प्रोटेस्ट के बाद पीएम केपी शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है. नेपाल में बने तनावपूर्ण हालात को देखते हुए यूट्यूबर और एक्टर प्राजक्ता कोली ने वहां का दौरा रद्द कर दिया है.

प्राजक्ता ने कैंसिल किया नेपाल का ट्रिप

नेपाल में बने अशांत माहौल ने प्राजक्ता को परेशान कर दिया है. प्राजक्ता ने नेपाल का ट्रिप कैंसिल करने के साथ इस हिंसा से प्रभावित हुए परिवारों को अपना समर्थन दिया है. मंगलवार को प्राजक्ता ने नेपाल संकट को लेकर इंस्टा स्टोरी पर पोस्ट लिखा. वो कहती हैं- कल नेपाल में जो भी हुआ है उससे मेरा दिल टूट गया है. ऐसे माहौल में किसी भी तरह का सेलिब्रेशन मनाना सही नहीं लगता. जिन परिवारों ने अपनों को खोया है मेरा दिल उनके लिए बैठा जा रहा है. मैं नेपाल आकर आप सबसे मिलना चाहती थी. लेकिन अभी इसके लिए ये सही वक्त नहीं है. उम्मीद है मैं जल्द ही आप लोगों से मिलूंगी.

प्राजक्ता की पोस्ट

वर्कफ्रंट पर, प्राजक्ता ने रोमांटिक ड्रामा सीरीज मिसमैच्ड, मूवी जुग जुग जियो में काम किया है. MostlySane नाम का उनका यूट्यूब चैनल है, जिसकी वजह से उन्हें लोगों के बीच पहचान मिली. 2023 में प्राजक्ता ने अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड वृशांक खनल संग सगाई की. फरवरी 2025 में उन्होंने महाराष्ट्र के करजत में शादी रचाई. दोनों 13 साल रिलेशनशिप में रहे थे. प्राजक्ता के पति वृशांक नेपाल के काठमांडू से हैं.

नेपाल हिंसा पर मनीषा का रिएक्शन

प्राजक्ता से पहले मनीषा कोइराला ने नेपाल में बने माहौल पर कमेंट किया था. वहां पर हुई हिंसा और आगजनी को देख उनका दर्द छलका था. उन्होंने इसे काला दिन कहकर संबोधित किया. उन्होंने खून से लथपथ एक जूते की फोटो शेयर की थी. कैप्शन में लिखा था- जब जनता की आवाज का जवाब गोलियों से दिया जाए, भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्से और न्याय की मांग को दबाया जाए.

नेपाल में हुए हिंसक झड़प में 19 लोगों की जान गई है. सैकड़ों लोग घायल हुए हैं. ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, X और रेडिट पर बैन लगा. क्योंकि सोशल मीडिया यूजर्स 28 अगस्त तक संचार और सूचना मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए थे, इसके बाद बैन लगाया गया था. सार्वजनिक प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया से बैन हटा दिया गया, बावजूद प्रदर्शन बंद नहीं हुए हैं.

