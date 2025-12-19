scorecardresearch
 
भजन गाकर नेहा कक्कड़ ने बनाया करियर, क्यों गा रहीं Cringe गाने, बहन से रिश्ता तोड़ने का असर?

नेहा कक्कड़, जो गरीबी से उठकर इंडियन आइडल के जरिए लोकप्रिय हुईं, अपने कैंडी शॉप गाने और अश्लील डांस स्टेप्स के कारण सोशल मीडिया पर आलोचना का शिकार हो रही हैं. नेहा का ऐसा अवतार देख उनके फैंस को भी बड़ा झटका लगा है. वैसे इससे पहले भी नेहा क्रिंज गाने गा चुकी हैं.

नेहा कक्कड़ 'कैंडी शॉप' गाना गाकर हुईं ट्रोल (Photo: Instagram @nehakakkar)
इंडिया की 'पॉप क्वीन' नेहा कक्कड़, वो सिंगर जिसका शोबिज से दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं था. गरीबी में जिसका बचपन बीता, 4 साल की उम्र से जागरण में गाने लगीं, फिर संघर्ष की हर बेड़ियों को तोड़ इंडियन आइडल से फेम कमाया. नेहा के दुखभरे जीवन और चुनौतियों को जानकर देश के लोगों की आंखें नम हुईं. जनता ने उन्हें इतना प्यार दिया कि वो मेलोडी क्वीन बन गईं. इस प्यार की बदौलत आज वो करोड़ों की मालकिन हैं. 

नेहा की बनी निगेटिव इमेज
उनकी गिनती देश के टॉप सिंगर्स में होती है. नेहा ने नाम, दौलत, शोहरत सब देखा. लेकिन अब ये हमें क्या देखने को मिल रहा है? इंडिया की ये सिंगिंग सेंसेशन और मेलोडी क्वीन क्रिंज गाने गा रही है. अश्लील डांस कर रही है. लोगों के जहन में बस यही सवाल है- आखिर नेहा इसकी क्या जरूरत थी? कैंडी शॉप सॉन्ग रिलीज के बाद से वो सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर हैं. वैसे तो क्रिंज गाना उनकी प्ले लिस्ट में पहली बार शामिल नहीं हुआ है. लेकिन कैंडी शॉप ने लोगों के बीच उनकी इमेज को बेहद निगेटिव कर दिया है. 

कभी भजन गाकर जीता था दिल, लेकिन आज...
3 दिन में इस गाने को 4 मिलियन से ज्यादा व्यूज भले ही मिल गए हों. लेकिन सोशल मीडिया पर नेहा की खूब किरकिरी हो रही है. फोक सिंगर मालिनी अवस्थी ने तो नेहा को इंडियन आइडल का जज साइन करने पर भी सवाल खड़े किए हैं. इंटरनेट पर यूजर्स ने कैंडी शॉप गाने को फूहड़ और अश्लील बताया है. नेहा के वल्गर डांस स्टेप पर लोगों का गुस्सा फूटा है. उनका कहना है वो यूथ को गलत राह पर लेकर जा रही हैं. लोग व्यूज के लिए नेहा के फूहड़ डांस स्टेप पर रील बना रहे हैं.

जनता को नेहा के कैंडी शॉप गाने से इसलिए भी दिक्कत है क्योंकि वो कभी भजन गाकर लोगों का दिल जीतती थीं. उसी सिंगर को लोग अश्लील गाना गाते देख और हुक स्टेप करते देख इरिटेट हो रहे हैं. यूजर्स श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान जैसे सिंगर्स का नाम लेकर नेहा की डीसेंसी पर सवाल उठा रहे हैं.

इमेज मेकओवर के चक्कर में हुई फजीहत!
नेहा ने बीते कुछ वक्त में अपनी बोल्ड इमेज को दिखाने की कोशिश की है. उनका एक वीडियो कुछ समय पहले खूब वायरल हुआ था जिसमें वो कॉन्सर्ट के दौरान अपने शरीर पर पानी डालकर डांस करती नजर आई थीं. उनके ऐसे जेस्चर और एक्ट को देख यूजर्स अनकंफर्टेबल हो रहे हैं. आलम ये है कि यूजर्स ढिंचैक पूजा को नेहा से बेहतर बता रहे हैं. कईयों को कहना है वो K-Pop और इंटरनेशनल स्टार्स को कॉपी करने के चक्कर में औंधे मुंह गिरी हैं.

बहन से तोड़ा नाता, तो क्या बहक गईं नेहा 

नेहा कक्कड़ की बहन सोनू कक्कड़ संगीत जगत का पॉपुलर चेहरा है, भले उन्हें बहन की ज‍ितनी पॉपलैरिटी नहीं म‍िली हो लेकिन उनके सुर नेहा कक्कड़ से कहीं ज्यादा मजबूत हैं. इस बात को खुद नेहा ने कई पुराने इंटरव्यू में बोला है. लेकिन बीते दिनों परिवार में किसी वजह से हुई अनबन की वजह से सोनू कक्कड़ ने अपनी बहन नेहा और भाई टोनी दोनों से रिश्ता खत्म कर लिया था. इस रिश्ते के खत्म होने का असर नेहा पर जरूर दिख रहा है. उनके गानों का अंदाज बदल गया है. वो भाई टोनी कक्कड़ के रंग में रंगते हुए ट्रोल्स के निशाने पर हैं. पहले उनकी गाय‍िकी की जहां बात होती थी वहीं, अब उनके लुक्स, डांस मूव पर होती है. गाने को भले ही म‍िल‍ियन व्यूज और मोटी कमाई म‍िल रही है लेकिन अब कोई गाना उनके गाए पहले वाले गानों जैसा यादगार नहीं है, ज‍िसमें म‍िले हो तुम हमसे..., मनाली ट्रैंस जैसे कई गाने हैं. 

टोनी ने तोड़ी चुप्पी
कैंडी शॉप जैसा गाना कंपोज करने की टोनी-नेहा कक्कड़ की क्या मजबूरी थी इसका खुलासा हो गया है. उन्होंने चंद हफ्तों के लिए ट्रेंड में रहने, व्यूज पाने और पैसा कमाने के लिए ऐसा किया है. टोनी के मुताबिक, पॉप म्यूजिक ट्रोल होता है लेकिन इसके बिजनेस को इग्नोर नहीं किया जा सकता. अच्छे बड़े बजट के गानों को करने के लिए जो पैसा लगता है वो ऐसे ही वीडियोज से आता है. इसलिए उन्हें लोगों की गालियों से कोई फर्क नहीं पड़ता. बस व्यूज से उन्हें मतलब है. टोनी का ये बयान लोगों को हैरान भी कर रहा है. उनका कहना है नेहा तो अपने करियर में सक्सेसफुल हैं तो वो क्यों भाई का साथ देने के लिए अपनी इमेज को खराब कर रही हैं. खैर ऐसा क्यों है नेहा ही बेहतर बता सकती हैं.

नेहा के क्रिंज सॉन्ग की लिस्ट में टॉप पर काबिज कैंडी शॉप तो आपने सुन ही लिया होगा. अब उनकी ऐसी ही कुछ और गायिकी को भी सुन लीजिए....

---- समाप्त ----
