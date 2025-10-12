scorecardresearch
 

अभिषेक बच्चन ने जीता बेस्ट एक्टर फिल्मफेयर अवॉर्ड, भांजी नव्या ने मामू पर लुटाया प्यार, PHOTO

नव्या नंदा बेहद खुश हैं क्योंकि उनके 'मामू' अभिषेक बच्चन ने फिल्मफेयर 2025 में 'आई वांट टू टॉक' के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड जीता है. वहीं अवॉर्ड जीतने के बाद अभिषेक बच्चन काफी इमोशनल नजर आए.

मामा अभिषेक के लिए नव्या ने लिखा नोट (Photo: Instagram/@navyananda)
बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन ने हाल ही में 70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 में फिल्म 'आई वांट टू टॉक' में अपने रोल के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड जीता. यह उनके लिए एक बड़ी जीत थी और इवेंट के दौरान स्पीच देते टाइम वो काफी इमोशनल नजर आए. ये अवॉर्ड उनके इसलिए भी खास था क्योंकि उस दिन उनके पिता अमिताभ बच्चन का जन्मदिन भी था. वहीं इस दौरान उनकी मां जया बच्चन, बहन श्वेता बच्चन और भांजी नव्या नवेली नंदा अवॉर्ड समारोह में मौजूद थीं.

अब नव्या ने इस 'खास रात' की एक प्यारी फैमिली फोटो शेयर की है और सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट शेयर करके अपने 'मामू' को बधाई दी है.

नव्या नंदा ने क्या पोस्ट किया?
रविवार को नव्या नंदा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अभिषेक बच्चन, जया बच्चन और श्वेता बच्चन के साथ एक खूबसूरत फोटो शेयर की. इस फोटो में बच्चन परिवार काफी खुश नजर आया. फोटो शेयर करते हुए नव्या ने लाल दिल वाले इमोजी के साथ लिखा, 'एक बेहद खास रात.' अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में उन्होंने इस पोस्ट को फिर से शेयर किया और अपने 'मामू' के लिए एक प्यारा सा मैसेज लिखा, जिसमें उन्हें इस बड़ी जीत के लिए बधाई दी. उन्होंने लिखा, 'बधाई हो मामू हमारे हीरो!'.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Navya Naveli Nanda (@navyananda)

अभिषेक बच्चन ने दी इमोशनल स्पीच
वहीं बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड अपने नाम करने के बाद अभिषेक बच्चन ने इमोशनल स्पीच दी. उन्होंने कहा, 'इस साल फिल्म इंडस्ट्री में मेरे 25 साल पूरे हो रहे हैं और मुझे याद नहीं कि मैंने इस पुरस्कार के लिए कितनी बार स्पीच की प्रैक्टिस की है. यह एक सपना रहा है और मैं बहुत इमोशनल हूं. अपने परिवार के सामने इस अवॉर्ड को लेना और भी खास बना देता है.'

एक्टर ने आगे सभी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स का धन्यवाद दिया. जिन्होंने सालों से उनके साथ काम किया. उन्होंने अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन और बेटी आराध्या का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, 'ऐश्वर्या और आराध्या, मुझे बाहर जाकर अपने सपनों को पूरा करने का मौका देने के लिए शुक्रिया. मुझे उम्मीद है कि यह पुरस्कार जीतकर, वे समझ पाएंगी कि उनका त्याग ही आज मेरे यहां खड़े होने की एक बड़ी वजह रहे हैं. मैं यह पुरस्कार दो बेहद खास लोगों को समर्पित करना चाहता हूं. यह फिल्म एक पिता और बेटी के बारे में है, और मैं इसे अपने हीरो, अपने पिता और अपनी दूसरी हीरो, अपनी बेटी को समर्पित करना चाहता हूं. आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, मैं बयां नहीं कर सकता कि यह मेरे लिए क्या मायने रखता है.'

वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्टर अभिषेक बच्चन आखिरी बार अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और अन्य कलाकारों के साथ हाउसफुल 5 में नज़र आए थे. अब वह शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' में नजर आएंगे.

