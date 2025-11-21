हार्दिक की एक्स वाइफ नताशा ने खरीदी 3.04 करोड़ की कार, देखें तस्वीर

क्रिकेटर हार्दिक पंड्या की एक्स वाइफ नताशा स्टेनकोविक, कुछ महीनों से इंडस्ट्री में एक्टिव नजर आ रही हैं. मुंबई में जिम के बाहर जब-जब ये स्पॉट होती हैं, फैन्स दिल हार बैठते हैं. इस बार नताशा को एक ब्रैंड न्यू कार में देखा गया. दरअसल, ये गाड़ी कोई और नहीं, बल्कि लैंड रोवर डिफेंडर थी.

ऑरेंज कलर की इस गाड़ी में नताशा नजर आईं. अपनी स्टाइलिश राइड को फ्लॉन्ट करती दिखीं. नताशा ने फैन्स को बताया कि उनके पास अब नई राइड आ चुकी है और वो उन्हें आने वाले दिनों में इस नई गाड़ी में देखेंगे. बता दें कि नताशा ने हार्दिक से तलाक के बाद गाड़ी चलानी सीखी. इसके बारे में एक पोस्ट में उन्होंने लिखा भी था कि वो अब धीरे-धीरे ही सही पर इन्डिपेन्डेंट हो रही हैं.

नताशा की लाइफ का शुरू हुआ नया चैप्टर

नताशा की पर्सनल लाइफ किसी से छिपी नहीं है. स्पॉटलाइट में हार्दिक संग इनकी पर्सनल लाइफ हमेशा रही है. सर्बियन मॉडल टर्न्ड एक्ट्रेस अपनी लाइफ को मुश्किल से ट्रैक पर लेकर आ पाई हैं. जब हार्दिक से इनका तलाक हुआ था तो ये काफी टूट गई थीं. एक चैलेंजिंग साल को देखने के बाद नताशा, खुद की इन्डिपेन्डेन्सी को एम्ब्रेस कर रही हैं और उसे पूरी तरह एन्जॉय करने की कोशिश भी कर रही हैं.

क्यों हुआ हार्दिक-नताशा का तलाक?

पब्लिक की नजरों में हार्दिक और नताशा का रिलेशनशिप खूब रहा. दोनों ने कुछ समय डेट करने के बाद शादी करने का फैसला लिया था. साल 2020 मई में दोनों ने शादी की थी. शादी के कुछ ही महीने बाद इन्होंने बेटे अगस्त्य का स्वागत इस दुनिया में किया था. फिर साल 2023 फरवरी में दोनों ने दोबारा शादी की. हिंदू और क्रिश्चियन रीति-रिवाज से सात फेरे लिए. दोनों की ये ग्रैंड वेडिंग फैन्स के बीच काफी चर्चा में रही थी.

पर ठीक एक साल के बाद दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए. जुलाई साल 2024 में दोनों ने तलाक ले लिया. हालांकि, कुछ समय से दोनों अलग रह रहे थे. पर सोशल मीडिया पर जब दोनों ने कन्फर्म किया, तब जाकर पुख्ता हुआ कि ये अलग हो गए हैं. नताशा के वर्कफ्रंट की बात करें तो वो अभी के लिए किसी भी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं. लेकिन खुद के लिए काम ढूंढ रही हैं. साथ ही उम्मीद कर रही हैं कि कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिलती है तो वो उसके लिए हामी भरेंगी.

