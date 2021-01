किसान आंदोलन पर बॉलीवुड की चुप्पी, नसीरुद्दीन शाह ने साधा निशाना

बॉलीवुड एक्टर नसीरुद्दीन शाह देश के सबसे वर्सेटाइल एक्टर्स में से एक रहे हैं और अपनी एक्टिंग के लिए उन्हें इंडस्ट्री का हमेशा से सम्मान मिलता आया है. उन्होंने शानदार अभिनय के लिए अपने करियर में कई सारे पुरस्कार जीते हैं. इसके अलावा एक्टर अपने बयानों को लेकर भी हमेशा सुर्खियों में रहते हैं.

नसीरुद्दीन शाह अपनी बात बेबाकी से रखने के लिए जाने जाते रहे हैं. उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान किसान आंदोलन के बारे में बातें कीं. इसके अलावा उन्होंने लॉकडाउन फेज के बारे में भी अपनी विचार साझा किए. उन्होंने इसी दौरान बॉलीवुड के कुछ नियमों की आलोचना की और फिल्म सिटी में काम करने वाले वर्कर्स के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं.

नसीरुद्दीन शाह ने किसान आंदोलन पर अपनी बात रखी और किसानों का पक्ष लिया. उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की पूरी उम्मीद है कि किसान आंदोलन और बढ़ेगा और आने वाले वक्त में आम जनता भी इससे जुडे़गी. नसीर साहब ने बॉलीवुड इंडस्ट्री पर निशाना साधते हुए कहा कि ये हम नहीं कह सकते अब कि किसान कड़कती सर्दी में सड़क पर बैठा रहेगा और हम खामोश रह जाएं. कुछ ना बोलें. नसीर ने कहा कि खामोश रहना जुल्म करने वाले की तारीफ करने के बराबर है.

"What are you afraid of losing? You have earned enough to take care of seven generations." #NaseeruddinShah calls out the elite of the Hindi film industry for their failure of solidarity. pic.twitter.com/HaetGf4dnT